'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bu hafta sona eriyor
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Gazze'de soğuktan bir bebek daha hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde aşırı soğuk nedeniyle vücut ısısı düşen Filistinli bir bebek yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 14:46, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 14:47
Gazze'de soğuktan bir bebek daha hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Gazze kentinde etkili olan aşırı soğuk hava sonucu vücut ısısı düşen 2 haftalık Muhammed Halil Ebu Hayr'ın iki gün önce hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, tedavi için yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

İsrail'in 2 yıl devam eden saldırıları sonucu ciddi yıkımın yaşandığı Gazze Şeridi, pazartesi akşam saatlerinde bölgede etkisini gösteren yeni alçak basınçla son 2 haftada iki soğuk hava dalgasının etkisi altında kaldı.

Gazze Şeridi'nde, 10 Aralık'ta başlayarak 3 gün etkili olan "Byron fırtınasının" yol açtığı şiddetli yağış, çadırların su altında kalmasına ve hasarlı yapıların çökmesine yol açmıştı.

Gazze Şeridi'nde Hükümetin Medya Ofisine göre soğuk hava koşulları nedeniyle 14 Filistinli hayatını kaybetmiş, 53 bin çadır kısmen veya tamamen zarar görmüş, bölgede 4 milyon dolarlık zarar meydana gelmişti.

