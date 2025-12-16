Rekabet Kurumu'ndan Orzaks ilaca soruşturma
Rekabet Kurulu, takviye edici gıdalar ve tüketici sağlığı ürünleri alanında faaliyet gösteren Orzaks İlaç ve Kimya hakkında soruşturma başlattı.
Kurulun önaraştırmasında, Orzaks'ın eczanelere belirli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu getirdiği, satıcıların internet satışlarını kısıtladığı ve uyguladığı indirim politikalarıyla hakim durumunu kötüye kullandığı yönünde şüphe oluştuğu belirtildi.
Bu kapsamda şirketin, Rekabetin Korunması Hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddesinde yer alan hükümleri ihlal edip etmediği soruşturma sonucunda değerlendirilecek.