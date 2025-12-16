'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Rekabet Kurumu'ndan Orzaks ilaca soruşturma

Rekabet Kurulu, takviye edici gıdalar ve tüketici sağlığı ürünleri alanında faaliyet gösteren Orzaks İlaç ve Kimya hakkında soruşturma başlattı.

Haber Giriş : 16 Aralık 2025 15:06, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 15:07
Kurulun önaraştırmasında, Orzaks'ın eczanelere belirli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu getirdiği, satıcıların internet satışlarını kısıtladığı ve uyguladığı indirim politikalarıyla hakim durumunu kötüye kullandığı yönünde şüphe oluştuğu belirtildi.

Bu kapsamda şirketin, Rekabetin Korunması Hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddesinde yer alan hükümleri ihlal edip etmediği soruşturma sonucunda değerlendirilecek.

