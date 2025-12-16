'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bu hafta sona eriyor
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
AK Parti-CHP Arasındaki Fark Büyüyor

AK Parti'nin oy oranı yüzde 35'lere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yüzde 52'lere ulaştı. CHP ise yüzde 27'ye geriledi. Detaylar haberimizde.

Haber Giriş : 16 Aralık 2025 15:22, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 15:23
AK Parti-CHP Arasındaki Fark Büyüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarının kamuoyunda zaman zaman yanlış aktarıldığını belirtti. İnan, bazı anketlerde AK Parti'nin oy oranının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranıymış gibi sunulduğunu ifade ederek, parti ile cumhurbaşkanının oylarının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ellerindeki son anket verilerine göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 35 seviyesindeyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52 civarında bulunuyor. İnan ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy oranının yüzde 27'ye gerilediğini ve bu oranın daha da düşebileceğini belirtti.

Anket Sonuçlarına İlişkin Açıklamalar

Eyyüp Kadir İnan, Ensonaber'in Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda, 2018 yılından itibaren uygulanan yeni hükümet sistemiyle birlikte cumhurbaşkanlığı ve parti seçimlerinin ayrı yapıldığını hatırlattı. Bu sistemin, vatandaşların demokratik tercihlerini güçlendirdiğini söyledi.

Anketlerdeki Yanlış Algı

İnan, bazı araştırma şirketlerinin AK Parti'nin oy oranını açıklarken, bu oranın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık oyu gibi lanse edildiğini ve bunun kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanının aldığı destek ile partinin aldığı desteğin birbirinden bağımsız olduğunu vurguladı.

Oy Oranları ve Siyasi Değerlendirme

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı: %52
  • AK Parti'nin oy oranı: %35
  • CHP'nin oy oranı: %27

İnan, CHP'nin mevcut gidişatla yüzde 25'lere gerilemeye devam edeceğini öngördü. Ayrıca, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halktan güçlü bir destek almaya devam ettiğini belirtti.

