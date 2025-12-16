Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın tahliyesine itiraz

Kasım 2024'te boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak 3 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayayıp ölümle tehdit eden Şiyar Alpaslan, sosyal medyadaki tepkiler üzerine İzmir'de yakalanıp tutuklanmış, hakkında başlangıçta 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından dava açılmıştı. Yargılama sürecinde sanık hakkında Ocak 2025'te verilen ilk tahliye kararı Başsavcılık itirazıyla bozulmuş, ardından dosya, eylemin niteliği gereği 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlamasıyla İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşınmış ve yargılanmasına bu suçtan devam edilmiştir.

Şiyar Alpaslan'ın, 18 Kasım 2024 tarihinde eşine yönelik tehdit eylemiyle tutuklanmasının ardından devam eden yargılamasında bugün kritik bir gelişme yaşanmıştı. İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Şiyar Alpaslan'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

Başsavcılık Tahliyeyi 'Usul ve Yasaya Aykırı' Buldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aynı gün verdiği tahliye kararına karşı harekete geçti. Başsavcılık, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirmesiyle itirazda bulundu. Başsavcılığın itiraz gerekçeleri arasında şunlar yer aldı: Dosya kapsamındaki mevcut delillerin durumu, sanığa isnat edilen 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçunun niteliği ve ağırlığı, söz konusu suç için öngörülen yasal ceza sınırları, sanık hakkında tutukluluk tedbirinin devamını gerektiren nedenlerin hala mevcut olması.

Başka suçtan hükümlü olduğu için cezaevinde kaldı

Başsavcılığın itirazı sonrası sanık Şiyar Alpaslan, tahliye kararı verilmesine rağmen cezaevinden salıverilmedi. Alpaslan'ın, yargılandığı bu suç dosyasından bağımsız olarak başka suçlardan hükümlü bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devam ettiği öğrenildi.