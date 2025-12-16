MEB'den MEM'lere resmi yazı: Norm kadro fazlası öğretmenler için takvim belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 16.12.2025 tarihli ve 148899253 sayılı resmi yazısında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kumullarında görev yapan ve kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ihtiyaç ve norm kadro fazlası dununda bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme işlemleri için Milli Eğitim Bakanlığınca duyuru yayımlanacak olup duyuru öncesinde ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin belirleme işlemlerinin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

1)İhtiyaç ve norm kadro fazlası bulunan kurum alanlarında görev yapan öğretmenler ile bu kurum alanlarına atanan ancak görevine başlamayan öğretmenlere ait listeye Personel Bilgi Sistemi (PBS) Kontenjan Modülünden kurum müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından erişilebilecek olup tespit işlemleri de aynı modül üzerinden gerçekleştirilecektir.

2)İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler 18-22 Aralık 2025 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince belirlenecektir. 23-24 Aralık 2025 tarihleri arasında da il/ilçe kınımı müdürlüklerince ilgililere tebliğ edilecektir. İhtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin itiraz başvuruları 25 Aralık 2025 tarihinde alınacaktır.

İl milli eğitim müdürlüklerince 26 Aralık 2025 tarihinde itirazlar sonuçlandırılarak ihtiyaç ve norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler sisteme işlenecektir.

3)Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanması sırasında ortaya çıkabilecek hata ve uyanlardan hizmet puanı ve/veya hizmet süresine etki eden MEBBİS kayıtlarının düzeltilerek belirleme işleminin yapılması gerekmektedir.

4)İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılacak hizmet puanı ve hizmet süresi hesabında 22 Aralık 2025 tarihi esas alınacaktır.

5)Öğretmenler MEBBİS sözleşme ve görev kayıtları ile hizmet puanım ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmen belirleme sürecinden önce kontrol ederek varsa yanlışlıkların düzeltilmesini belgeye dayalı olarak ilçe milli eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir. Görev kaydı veya hizmet puanındaki hata ya da eksiklik nedeniyle yaşanabilecek durumlardan öğretmenler sorumlu olacaktır.

6)İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesine ilişkin il milli eğitim müdürlüklerince sırasıyla:

a)Bulunduğu eğitim kurumuna ihtiyaç fazlası öğretmen olarak atananlar ile atama iptali nedeniyle ihtiyaç fazlası durumuna düşen öğretmenlerden bu kurumda alalımda norm kadro içine dahil olamamış öğretmen,

b)Eğitim kurumunda norm kadro azalması nedeniyle alanında fazlalık oluşması halinde, varsa öncelikle sözleşmeli öğretmen: aynı alanda birden fazla sözleşmeli öğretmen olması durumunda sırasıyla sözleşmeli öğretmenlikte hizmet süresi düşük olan, sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayan, atamaya esas puanı düşük olan öğretmen,

c)Norm kadro fazlalığı oluşan alanda birden fazla kadrolu öğretmen olması durumunda sırasıyla hizmet puanı düşük olan, hizmet puanı eşitliği halinde hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha soma başlayan öğretmen,

norm kadro fazlası olarak belirlenecektir.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesine ilişkin bu maddenin b ve c bentlerinde belirtilen kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda eşitliğin devam etmesi halinde, norm kadro fazlası öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Ahmet KANDEMİR