Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
19 yıllık cinayet çözüldü! İki kişiye ağırlaştırılmış müebbet talebi

Denizli'nin Çivril ilçesinde 10 Haziran 2006'da av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan zeka geriliği bulunan Akın Adlığ'ın cinayet dosyası, 2024 yılında özel bir ekip tarafından yeniden açıldı. İlk yargılamada sahte belge ve yalan tanıklarla beraat eden Gökhan T., özel ekibin derinleştirdiği soruşturma sonucu tekrar gözaltına alındı ve cinayeti itiraf etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 17:47, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 17:49
Denizli'nin Çivril ilçesi Süngüllü köyünde 2006 yılında ölü bulunan Akın Adlığ'ın (23), 19 yıl sonra birlikte alkol aldığı Gökhan T. ve Mehmet K. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Zeka geriliği bulunan Akın Adlığ'ı, cami çıkışında cemaatten topladığı parayı almak istemeleri nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeği ile öldürdüklerini itiraf eden sanıklar hakkında 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesi Süngüllü köyünde zeka geriliği bulunan Akın Adlığ, 10 Haziran 2006'da Kocaköprü mevkiinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. Adlığ'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda olay tarihinde 17 yaşında olan köylülerden Gökhan T. hakkında 2008 yılında dava açıldı. Gökhan T., Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda olay yerinde bulunan ve DNA profili tespit edilen bardağı başka bir zaman kullanmış olabileceği ve suç tarihinde Denizli'deki iş yerinde olduğu yönündeki tanık beyanları ve puantaj kaydı doğrultusunda 2012 yılında beraat etti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cumhuriyet Savcısı Furkan Karadayı tarafından dosya 2024 yılında yeniden açıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, jandarma istihbarat tutanağında olayla ilgili görgü tanığı olarak ismi bulunan ve o tarihte 15 yaşında olan Mehmet K.'nın tekrar ifadesini aldı. Mehmet K., Gökhan T. ve Akın Adlığ'ın birlikte alkol alırken kendisini de çağırdıklarını, çıkan tartışmada Gökhan T.'nin Adlığ'ı tüfekle öldürdüğünü ileri sürdü. Özel ekip soruşturmayı derinleştirerek köyde olayla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin ifadelerine başvurdu. Yapılan araştırmada Gökhan T.'nin, ilk yargılamada yalan tanık beyanları ve amcasına hazırlattığı sahte iş yeri puantaj belgesi ile olay tarihinde kendisini Denizli'de gibi gösterdiği tespit edildi.

'PARASINI ALMAK İSTEDİK'

Elde edilen deliller ışığında Gökhan T. tekrar gözaltına alındı. Gökhan T. ifadesinde önce suçlamayı reddetti, sonra delillerin ortaya konulması üzerine cinayeti itiraf etti. Gökhan T., zeka geriliği olduğu için Akın Adlığ'a köyde herkesin para verdiğini, birlikte alkol alırken Mehmet K.'nin, cuma namazı çıkışında cemaatten topladığı parayı kendilerine vermesini istediğini, kabul etmeyince aralarında tartışma çıktığını, bunun üzerine Mehmet K.'nin tüfeği kendisine vererek korkutmasını istediğini, tüfeği Adlığ'a doğrulttuğu sırada silahın ateş aldığını ve ölümün bu şekilde gerçekleştiğini itiraf etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Gökhan T. ve Mehmet K. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulün cebinde bulunan parayı yağmalama kastıyla hareket ederek almaya çalıştıkları ve bu şekilde 'Birden fazla kişi tarafından birlikte, silahla, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma' ve 'Beden veya ruh bakamından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçlarını işledikleri belirtildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis talep edildi.

