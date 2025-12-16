Kariyer uzmanları ve denetim elemanlarından çağrı: Vaatler yerine getirilsin!

Merkez Kariyer Uzmanları ve Denetim Elemanları Platformu sözcüsü Bilal Yüksel, "Özlük haklarımızın iyileştirilmesine yönelik verilen vaatlerin yerine getirilmesini beklemekteyiz. Kamu hizmetinin niteliğini artıracak her düzenlemenin, kamu çalışanlarının tamamı açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Talebimiz, herhangi bir meslek grubunun kazanımını tartışma konusu yapmak değil, kendi meslek grubumuzun uzun süredir ötelenen ve objektif gerekçelere dayanan haklı beklentisinin karşılanmasıdır" dedi.

Merkez Kariyer Uzmanları ve Denetim Elemanları Platformu, merkez uzmanları ile denetim elemanlarının özlük haklarına ilişkin Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Merkez Kariyer Uzmanları ve Denetim Elemanları Platformu'nun öncülüğünde gerçekleşen toplantıya yaklaşık 35 ayrı dernek başkanı ile merkez kariyer uzmanları ve denetim elemanları katıldı. Toplantıda eğitim, yeterlilik ve tecrübe sürecinden geçen kamu düzeninin, mali disiplinin ve idari bütünlüğün teminatı olan merkez uzmanları ile denetim elemanlarının, kamu hizmetinin sürdürülebilirliği konuları ele alındı.

'DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bilal Yüksel burada yaptığı konuşmada, "Yürüttüğümüz görevler kurumsal politika ve stratejilerin belirlenmesi, mevzuat çalışmalarının yürütülmesi, uluslararası kaynaklı projelerin ülkemize kazandırılması, mali disiplinin korunması, idari yapının sağlıklı işlemesi ve uygulama birliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Taşıdığımız bu ağır sorumluluğun bilinciyle, her şart altında devletimize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bizler uzun süredir, özlük haklarımızın iyileştirilmesine yönelik verilen vaatlerin yerine getirilmesini beklemekteyiz. Bu beklentimiz objektif ve makul gerekçelere dayanmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edilmiş ve kanunlaşmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edilmiştir. Ancak söz konusu düzenleme, maalesef basında ve sosyal medyada yanlış anlaşılmış, bağlamından koparılarak gerçeği yansıtmayan tartışmalara konu edilmiştir. Bu durum kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine ve haksız tepkilerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Mesnetsiz bu tartışmalar, merkez kariyer mensuplarının kurumsal itibarını zedelemekte bizleri derinden üzmekte ve çalışma motivasyonumuzu olumsuz etkilemektedir" diye konuştu.

'MEVCUT ÖZLÜK KOŞULLARI KAMUYA BEKLENEN KATKIYI ZORLAŞTIRMAKTA'

Yüksel, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Bu düzenlemenin temel amacı açıktır. Merkez kariyer mensupların kamu yönetimine sağladığı katkının ve kurumsal vizyonunun devamlılığını temin etmektir. Denetim ve uzmanlık meslekleri, uzun ve zorlu bir yetişme sürecini gerektirmektedir. Bu süreçte bilgi, tecrübe ve kurumsal hafıza yıllar içerisinde kazanılmakta, usta-çırak ilişkisiyle aktarılan bu birikim, kamu yönetimi açısından hayati bir öneme sahiptir. Ancak mevcut özlük koşulları, uzun yıllar emek verilerek yetiştirilen personelin kamuya beklenen katkıyı sağlayabilmesini zorlaştırmaktadır. Ortaya çıkan bu tablo, kamu yönetimi açısından telafisi güç sorunlar doğurmakta, kariyer mesleklere yönelik ilgiyi giderek azaltmaktadır. Geçtiğimiz 15 yıl boyunca meslek grubumuza yönelik herhangi bir özlük düzenlemesi yapılmamış olması, meslek grubumuzun özlük hakları bakımından diğer meslek gruplarının gerisinde kaldığını açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli dayanağı olan verimli ve güçlü kamu hizmetinin teminatı etkin, şeffaf ve ihtisasa dayalı bir kamu yönetimidir. Bu ise ancak nitelikli insan kaynağıyla mümkündür. Zorlu ve çok aşamalı sınav süreçleriyle göreve başlayan görev süresi boyunca kendini sürekli geliştiren uzman, müfettiş, murakıp ve denetçi gibi kariyer personelin, kamu yararına etkin biçimde çalışması ve bu çalışmanın sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kariyer meslek mensupları, sürdürülebilir kamu politikalarının, kaliteli kamu hizmetinin, kamu düzeninin, mali disiplinin ve vatandaşlarımız ile devletimiz arasında kurulacak güven köprülerinin en önemli teminatıdır."

'TALEBİMİZ HAKLI BEKLENTİNİN KARŞILANMASI'

Yüksel, açıklamasında, "Bu düzenlemenin amacı son derece nettir. Devletimizin kritik görevlerini yerine getiren kariyer personelin, uzun yıllardır ertelenen özlük haklarının makul, dengeli ve hakkaniyetli bir şekilde iyileştirilmesidir. Talebimiz, herhangi bir meslek grubunun kazanımını tartışma konusu yapmak değil, kendi meslek grubumuzun süredir ötelenen ve objektif gerekçelere dayanan haklı beklentisinin karşılanmasıdır. Söz konusu düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tüm siyasi parti gruplarının imzası ve oy birliğiyle kabul edilmiş olması son derece önemlidir. Bu durum, söz konusu düzenlemenin siyasi değil, devletimizin uzun vadeli menfaatleri doğrultusunda hazırlandığını açıkça göstermektedir. Merkez kariyer uzmanları ve denetim elemanları olarak beklentimiz açıktır. Kamuoyunda oluşturulan mesnetsiz tartışmalara son verilmesi ve ilgili düzenlemenin herhangi bir erteleme olmaksızın yürürlüğe girmesidir. Bu süreçte; düzenlemenin hazırlanmasında ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edilmesinde katkı sunan tüm siyasi parti gruplarına, milletvekillerine, ilgili kurum ve kuruluşlara, sürece katkı veren tüm paydaşlara ve desteklerini esirgemeyen kamuoyuna teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda farklı derneklerin başkanları da söz alarak özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik verilen vaatlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.