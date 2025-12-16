'Çocuklar Güvende' platformu ile zorbalık ve istismara karşı hızlı destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı' ile 'Çocuklar Güvende' web sitesi ve mobil uygulamasının tanıtımı amacıyla düzenlenen programa katıldı.

Bakan Göktaş, çocukların dijital dünyada daha güvenli olması için hayata geçirilen iki önemli çalışmayı paylaşacaklarını belirterek, "İlk kez hayata geçirdiğimiz eylem planı ile çocuklarımızın dijital ortamlarda daha güvenli ve bilinçli bireyler olarak var olmasını amaçlıyoruz. 'Çocuklar Güvende' web sitesi ve mobil uygulamasıyla da çocuklara ve ailelere rehberlik ederek güvenli bir dijital yaşam kültürü oluşturuyoruz. Bu iki kıymetli çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız, çok erken yaşlardan itibaren internetle tanışıyor. Dijital dünya, onlara pek çok imkan sunarken aynı zamanda birçok tehlikeyi ve riski de içinde barındırıyor. Siber zorbalık, uygunsuz içerikler, istismar ve teknoloji bağımlılığı bu risklerin sadece birkaçı. Bu durumsa bizlere, çocuklarımızı dijital dünyada koruyacak kapsamlı adımlar atma sorumluluğu yüklüyor. İşte o adımlardan ilki, 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'mızdır. Bu eylem planıyla amacımız, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korurken bu dünyayı bilinçli, güvenli ve verimli şekilde kullanmalarını sağlamaktır" dedi.

'RİSK VE FIRSATLARI BİLMELERİNİ İSTİYORUZ'

Eylem planının 4 temel başlık üzerine kurulu olduğunu söyleyen Göktaş, "Birinci başlık, farkındalık ve bilinçlendirme. Çocukların dijital dünyada neyin risk, neyin fırsat olduğunu bilmesini istiyoruz. Aynı şekilde anne babaların ve eğitimcilerin de çocuklara doğru rehberlik etmesini hedefliyoruz. İkincisi, koruyucu ve önleyici çalışmalar. Çocuklar için güvenli dijital ortamlar oluşturmayı ve zararlı içeriklerin önüne geçmeyi önceliyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın ekran dışında da sağlıklı ve nitelikli zaman geçirmelerini destekleyen politika ve uygulamaları güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Üçüncüsü, müdahale ve destek mekanizmaları. Dijital dünyada bir riskle karşılaşan ya da zarar gören çocuklara yönelik danışmanlık ve rehberlik sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dördüncü ve son başlık ise yasal ve kurumsal düzenlemeler. Burada amacımız, çocukların dijital ortamda korunmasını sağlayacak mevzuatın güçlendirilmesi, kişisel verilerin korunmasıdır. Eylem planımız tüm kamu kurumlarımızla, üniversitelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile yürütülecek" diye konuştu.

'YASAL DÜZENLEME HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Dijital medya ve oyun platformlarına dair düzenleyici ve denetleyici bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Aileler, çocukları bir riskle karşılaştığında, nasıl hareket edecekleri konusunda her zaman bir desteğe ihtiyaç duyuyor. İşte bu ihtiyaçtan hareketle, 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulamasını hazırladık. Peki, bu site nedir, neden kuruldu ve içinde ne var? Öncelikle şunu söylemek isterim; bu platform, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı onları korumayı amaçlıyor. Aynı zamanda ailelere, öğretmenlere, rehberlik servislerine ve sosyal hizmet uzmanlarına yol gösteren kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor. Amacımız, dijital dünyada çocukları yalnız bırakmamak ve ebeveynleri bu süreçte doğru bilgiyle desteklemek. Sitenin ve mobil uygulamanın içinde ailelerin dijital cihazlarda ebeveyn denetimini nasıl sağlayabileceğini anlatan açık ve anlaşılır bilgiler yer alıyor. Ekran süresi yönetimi, dijital ebeveynlik, teknoloji bağımlılığı ve sosyal medyada çocuk paylaşımının riskleri gibi konular da sade bir dille ele alınıyor. Sadece ebeveynler için değil, çocuklar için de özel olarak hazırlanan içeriklerimiz var. Akran zorbalığını tanımaya ve bununla başa çıkmaya yardımcı olan videolar burada yer alıyor. Ayrıca güvenli internet bilinci kazandıran kitaplar ve eğitici materyaller de önemli başlıklar arasında bulunuyor. 'Benimle paylaş' alanı sayesinde çocuklarımız, internette karşılaştıkları zararlı içerikleri bildirerek sürecin aktif bir parçası oluyor" dedi.

'TEK TUŞLA YARDIM ÇAĞRISI YAPABİLİYOR'

Bakan Göktaş, 'Çocuklar Güvende' mobil uygulamasının çocukları ihmal, istismar, şiddet, zorbalık ve dijital risklere karşı korumak amacıyla geliştirilen ulusal bir dijital güvenlik ve destek platformu olduğunu belirterek, "Mobil uygulama ile akran zorbalığına karşı erken uyarı mekanizmalarını devreye alıyor, riskli durumlarda çocukların ve ailelerin sosyal hizmet birimlerine hızlı ve güvenli bir şekilde erişimini sağlıyoruz. Çocuklar acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapabiliyor. Yapılan bildirimler ilgili birimlere ve 7/24 hizmet veren Alo 183 hattına yönlendiriliyor. Konum destekli sistem sayesinde destek mekanizmalarına en kısa sürede ve doğru şekilde erişim sağlanıyor. Uygulama, çocuk dostu bir tasarıma sahip olup yaş gruplarına uygun, sade ve güven veren bir ara yüz sunuyor. Ayrıca çocukların riskli durumları fark etmesine yardımcı olacak özel içerikler yer alıyor. 'Yalnız değilsin' anlayışıyla çocuklara psikolojik destek hissi kazandırıyoruz. Aileler içinse bilgilendirici ve yol gösterici içerikler sunuyor, aile çocuk iletişimini güçlendiren rehberlik çalışmalarıyla sürece eşlik ediyoruz. 'Çocuklar Güvende', çocukları koruyan, dinleyen ve destekleyen bir dijital yol arkadaşıdır. Bu uygulamayı tüm mobil uygulama mağazalarından vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Böylece çocuklarımıza güvende oldukları bir dijital ortam sunmuş oluyoruz" diye konuştu.