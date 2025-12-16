Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Cumhuriyet tarihinin en nitelikli ve kapsamlı projelerini hayata geçirdiklerini belirten Kurum, özellikle de depremsellik açısından kritik bir coğrafya üzerine kurulan Türkiye'nin, yaşadığı afetlerde binlerce evladını toprağa veren milletin güvenli yarınları için insanüstü bir gayretle çalıştıklarını vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin, "tarih boyunca gördükleri en büyük afet olduğunu" dile getiren Kurum, "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15'inci günde attık. Yine 45'inci günde ilk evlerimizi teslim ettik. 'Devlet nerede?' diyenler oldu, onlara, asrın felaketini asrın inşasına dönüştürerek cevap verdik ve 'devlet, işte burada.' dedik." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından 11 ilde yapılan çalışmalara ilişkin fotoğraflarla, şehirlerde hayata geçirilen yatırımları ve projeleri anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 şehrimizin tamamında tarih yeniden yazılmış, her şey yeniden başlamıştır. Afet gününde hüzünle yaş döktüğümüz o sokaklarda, şimdi milletimizle beraber sevinç gözyaşı döktüren yüce Allah'a hamdediyorum. 11 ilimizde inşa ettiğimiz konutların yanında, 'esnafımız bizim her şeyimiz' diyerek 43 bin yeni dükkan yaptık. Türkiye'nin çevre uzunluğuna denk, tam 11 bin kilometrelik altyapı çalışmasını tamamladık. 'Depremde zarar gören köyler Anadolu mirasıdır' diyerek 4 bin 333 köyümüzde 63 bin köy evi inşa ettik. Tüm bunları da Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanda tam 3 bin 481 şantiyede, 200 bin işçi, mimar ve mühendisimizle birlikte alın teri dökerek yaptık. O alın teri sayesindedir ki Türkiye, bir Anka kuşu gibi küllerinden doğmuş, karanlık yerini yeniden aydınlığa bırakmış, baharı müjdeleyen 455 bin çiçek açmış, büyük ve güçlü Türkiye, asrın felaketini, asrın destanına dönüştürmüştür."

Depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin birçok yalan söylendiğini; söylenen tüm yalanlara afetzede çocukların neşesiyle cevap verdiklerini kaydeden Kurum, bu süreçte atılan iftiralara ise 11 şehri ayağa kaldırıp; üretimde, istihdamda ve ticarette yeniden şahlandırarak cevap verdiklerini söyledi.

- "Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz"

Kurum, deprem bölgesinde kazandıkları büyük tecrübeyi, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için seferber edeceklerini ve yeni sosyal konutlarla taçlandıracaklarını belirtti.

Bir yandan kentsel dönüşüm seferberliğiyle ürettikleri 2 milyon yuvaya, 258 bin yuva daha ekleyeceklerini, bir yandan da yaptıkları 1 milyon 750 bin sosyal konuta 500 bin sosyal konut daha ekleyeceklerini anlatan Kurum, 24 Ekim'de "Ev Sahibi Türkiye" diyerek 500 bin sosyal konutun ilk adımını attıklarını, 81 ilde yeni yuva yapacakları bilgisini verdi.

Sosyal konutların 1,5 trilyon liralık bir bütçeye sahip olduğunu bildiren Kurum, "Bu projeyle birlikte 300 sektörümüzü hareket geçirecek, özel sektörümüze iş imkanı sağlayacak, hem ekonomik gelir hem de istihdamı artıracağız. Aynı zamanda kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz, yerel kalkınmayı, sosyal refahı güçlendireceğiz. Bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "553 milyon ağacın kesilmesini önledik"

Türkiye'nin, dünyadaki 900 milyon insanın doğrudan kuraklık, sel ve yangınlar nedeniyle tehdit altında kaldığı gerçeğine karşı sorumluluk üstlenen bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşma yolunda artık çok daha güçlü olduklarını, bu güçle, iklim kriziyle mücadele ve uyum politikalarını kararlılıkla hayata geçiren bir Türkiye'nin varlığının, tüm insanlık alemine umut olduğunun altını çizdi.

Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31'in gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirileceğini hatırlatan Kurum, COP31 Başkanlığının, bir sonuç değil, yeni bir başlangıç olduğunu, bu başlangıcı hep beraber daha güçlü kılacaklarına inandığını belirtti.

İklim krizi nedeniyle meteorolojik etkilerin şiddetinin hızla arttığına dikkati çeken Kurum, bu alanda önleyici tedbirleri artırmak için Otomatik Gözlem İstasyonu sayısını 2 bin 59'a çıkararak afetlerin etkilerini azalttıklarını söyledi.

İklim değişikliğine karşı yürüttükleri en önemli projelerden birinin de Sıfır Atık Projesi olduğunu ifade eden Kurum, projenin, artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın uygulamaya başladığı bir çevre politikası haline geldiğini vurguladı. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık seferberliği ile 256 milyar lirayı ekonomiye geri kazandırdıklarını, 553 milyon ağacın kesilmesini önlediklerini kaydetti.

- "Site Yönetim Yasası'yla, haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Bakan Kurum, bugüne kadar 543 millet bahçesinin ardından en son 1 milyon 215 bin metrekare büyüklüğünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni hizmete açtıklarını anımsattı. Kurum, "O gün sözde çevreciler eleştiriyordu, 'oraya bina dikeceksiniz, orayı ranta açacaksınız' dediler. Ama biz onlara rağmen milletimize, gençlerimize, çocuklarımıza armağan ettik." dedi.

Geçmişten bu yana milletin beklentilerine cevap veren kıymetli adımlara TBMM ile bir yenisini daha ekleyeceklerini bildiren Kurum, şöyle konuştu:

"Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren Site Yönetim Yasası'yla, haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda site yönetimleri, enflasyon oranı üzerinde artış istemeyecek. Site yönetimlerine denetimlerimizi yapacağız. Şirketler yılda en az bir kez denetlenecek. Yine site sakinlerinin şikayeti doğrultusunda da denetim yapılabilecek."

Sığınaklara ilişkin yönetmeliği günün şartlarına uygun hale getirdiklerini hatırlatan Kurum, mevcut sığınakların standartlarını kontrol edeceklerini, millete bahçeleri ve metro gibi alanları sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceklerini, yeni sığınakların yapılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile tescil harici alanların tesciline yönelik envanter çalışmalarını 2026'da tamamlayacaklarını belirten Kurum, "Şimdi 2B arsalarımız için 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği, çok özel bir adım daha atıyoruz. 81 ilimizde, 2B alanlarının mülkiyet haklarını belirliyor ve kardeşlerimize tapularını kazandırıyoruz." dedi.