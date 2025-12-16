MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, yurt dışında görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Görevlisi/Okutman seçme sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı. Adaylar, Mesleki Yeterlilik Sınavı (Yazılı ve Sözlü) ile Temsil Yeteneği Sınavı olmak üzere iki aşamalı bir sürece tabi tutulacak. Tüm duyurular MEB'in ilgili internet adreslerinden takip edilebilecek.
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Görevlisi/Okutman seçme sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Görevlisi/Okutman seçme sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı.
Yurt dışında görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanlar, Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavına tabi tutulacaklardır. Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 8 Şubat 2026 (Pazar) tarihinde saat 10.00'da 81 İl E- Sınav Merkezlerinde, Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı 13-24 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Duyurular https://www.meb.gov.tr ve https://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
Temsil Yeteneği Sınavı 11-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara'da gerçekleştirilecek olup duyurular https://www.meb.gov.tr ve https://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi / Okutman Seçme Sınavı Kılavuzu