MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Görevlisi/Okutman seçme sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Görevlisi/Okutman seçme sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı.

Yurt dışında görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanlar, Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavına tabi tutulacaklardır. Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 8 Şubat 2026 (Pazar) tarihinde saat 10.00'da 81 İl E- Sınav Merkezlerinde, Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı 13-24 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Duyurular https://www.meb.gov.tr ve https://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Temsil Yeteneği Sınavı 11-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara'da gerçekleştirilecek olup duyurular https://www.meb.gov.tr ve https://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi / Okutman Seçme Sınavı Kılavuzu

Ek-1

Ek-2