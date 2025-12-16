Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Yasama ve Yürütme

Bakan Kurum: Deprem bölgesinin şantiye şefiyim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık bütçesinin kabul edildiği Genel Kurul'da milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurum, deprem bölgesinde halihazırda 355 binden fazla ailenin yeni yuvasında yaşadığını ve yılbaşında yapılacak teslimatlarla bu sayının 2 milyona ulaşacağını söyledi. Yapılan işi küçümseyen ifadelere ise sert tepki gösteren Bakan, "11 ili ayağa kaldırmak şantiye şefliği ise evet, ben deprem bölgesinin şantiye şefiyim" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 23:33, Son Güncelleme : 16 Aralık 2025 23:55
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yeni yuvasında yaşayan 355 binden fazla aile bulunduğunu, yılbaşında teslim edileceklerle birlikte yeni konutlarında yaşayacak kişi sayısının 2 milyona ulaşacağını söyledi.

Deprem bölgesindeki ihalelerle ilgili eleştiriler yapıldığını ifade eden Kurum, tüm ihalelerin yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde, rekabet ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde, elektronik ortamda, basın ve yayın kuruluşlarıyla paylaşılarak gerçekleştiğini ve tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Kurum, "İhalelerde ekonomik açıdan en uygun teklifi veren, teknik ve mali yeterliliği sağlayabilen firmalar, en düşük teklifi verip, açık bir şekilde rekabetle bu işleri alıyorlar. Orada yaptığımız konutların ihalelerini alan firmalara sorup açık yüreklilikle bunları öğrenebilirsiniz." diye konuştu.

Bugüne kadar afet bölgesinde 300'ün üzerinde farklı firmanın ihale aldığını dile getiren Kurum, afet bölgesinde işi şansa değil ehline bıraktıklarını söyledi.

Milletin tek bir kuruşunun boşa harcanmasına, birilerinin haksız kazanç elde etmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"455 bin konutu da bu bakışla çalıştık, çabaladık ve alnımızın akıyla tamamladık. DEM Parti Grup Başkanvekilini şaşkınlıkla dinledim. Umarım bir gün deprem bölgesine gidip, ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz. 'Şantiye şefi' diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak ve deprem bölgesini bitirmek şantiye şefliği ise evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet, ben deprem bölgesinin şantiye şefiyim. Diyorsunuz ki '15'inci günde devlet' yoktu. Devlet oradaydı. Biz ilk saat itibarıyla oradaydık. Deprem oldu. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 11 ilimize koştuk. Peki siz ne yaptınız? Siz, ellerinizi ovuşturdunuz, 'Şimdi bittiler. Enkaz altında kalırlar. Yapamazlar, bitiremezler.' dediniz. Bitirdik, 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık. Eğer bu işler size kalsaydı, 11 ilimiz, oradaki vatandaşlarımız ve binalarımız halen enkaz halindeydi."

Bakan Kurum, TOKİ'nin, Türkiye'nin yüz akı kurumu olduğunu ifade ederek, TOKİ ile ilgili eleştirileri şaşkınlıkla takip ettiğini söyledi. Kurum, "1 milyon 750 bin sosyal konut yaparak dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapan, Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesi 500 bin konutla milletimize kapı aralayan ve asrın felaketinde tek bir binasında bile çatlak olmayan, dimdik ayakta kalan TOKİ'yi eleştirirken herkesi biraz daha insaflı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Biz ne söz verdiysek bugüne kadar alnımızın akıyla tamamladık. Bundan sonra da aynı anlayışla siz isteseniz de istemeseniz de milletimizle birlikte çalışacağız." diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Türkiye'de milyonlarca aileye yuva inşa eden TOKİ ile rant ve mağduriyet kelimelerinin yan yana gelmesini esefle kınıyoruz. Çünkü TOKİ bilhassa dar gelirli vatandaşlarımız için güven ve gururla anılan bir Türkiye markasıdır. Her iki kentsel dönüşüm projesinden bir tanesini İstanbul'da yaptığımızı ifade etmiştim. Yine aynı kararlılıkla bu dönüşümü yapacağız ve İstanbullu hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kentsel dönüşümü milletimizin istikbal ve ülkemizin istiklal davası olarak görüyoruz. Bizim tek bir davamız, hedefimiz, derdimiz var, o da milletimize hizmet etmek, milletimizin rızasını almak, duasını kazanmak ve geleceğinde iz bırakmaktır."

