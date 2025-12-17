17 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili kurum ve kuruluşların 2026 yılı bütçeleri ile 2024 yılı kesin hesap görüşmelerine katılacak.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sincan Mareşal Çakmak Sağlıklı Hayat Merkezi ve 9 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/15.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Önder İmam Hatipliler Derneği ve İnegöl Belediyesince düzenlenen "Maziden Atiye Vefa Buluşması" programına katılacak.

(Bursa/14.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini, 2024 yılı "Satın Alma Gücü Paritesi" haber bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda "Genel Okuyucu Dizisi Kitap Tanıtım Toplantısı"na, Mevlana Kültür Merkezi'nde "Şeb-i Arus Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00-Konya/19.00)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senato Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları; Fatih Karagümrük-İstanbulspor, Ç.Rizespoor-Gaziantep FK ve Trabzonspor-Alanyaspor müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/Rize/18.00/Trabzon/20.30)

2- Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ile futbolculardan Rick Van Drongelen, UEFA Konferans Ligi'nin 6'ncı ve son haftasında Almanya temsilcisi Mainz'a konuk olacakları maç öncesi Mewa Arena'da basın toplantısı düzenleyecek, kırmızı-beyazlı ekip son çalışmasını burada yapacak.

(Mainz/20.15/21.00)

3- Mainz Teknik Direktörü Urs Fischer, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'u ağırlayacakları müsabaka öncesi Mewa Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Mainz/16.00)

4- Galatasaray Kulübü'nde olağan aylık divan kurulu toplantısı, Rams Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

5- Basketbol Avrupa Ligi'nin 16'ncı haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Zalgiris/21.00)

6- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 11'inci haftasında; B Grubu'nda Türk Telekom, Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibini ağırlayacak, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Umana Reyer, B Grubu'nda Beşiktaş Gain ise İngiltere'nin London Lions ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00/Venedik/22.00/Londra/22.30)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında; C Grubu'nda Bursaspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşılaşacak, E Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, Bosna Hersek'in Igokea takımına konuk olacak, G Grubu'nda Mersin Spor ise Belçika'nın Oostende takımını ağırlayacak.

(Samokov/22.00/Laktasi/20.30/Mersin/21.30)

8- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu ikinci maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek.

(İzmir/18.00)

9- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ikinci maçında; E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, kendi evinde Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

10- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. Haftasında; Zerenspor-Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor, Türk Hava Yolları-İlbank, Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Göztepe ve Aras Kargo-VakıfBank maçları yapılacak.

(Ankara/Bursa/15.00/İstanbul/15.00/17.00/18.00/19.00/İzmir/19.00)

11- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 19. haftası; Rize Belediyespor-Güneysuspor, Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, Ankara Hentbol-Spor Toto müsabakalarıyla başlayacak.

(Rize/14.00/Eskişehir/16.00/Ankara/17.00)

12- FIFA Kıtalararası Kupa final karşılaşması, Katar'daki Ahmad bin Ali Stadı'nda PSG ile Flamengo arasında oynanacak.

(Doha/20.00)

13- NBA Kupası'nda New York Knicks ile San Antonio Spurs, T-Mobil Arena'da final maçına çıkacak.

(Las Vegas/04.30)

14- Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16. hafta 4 maçla devam ederken, Beyaz Grup'ta ise 17. hafta 4 maçla tamamlanacak.

15- Futbolda Nesine 3. Lig'in 14. haftası, gruplarda oynanacak 16 maçla sona erecek.