17 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
Benzinde indirim serisi! 83 kuruş indirim daha gelecek
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

17 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

17 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 00:01, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 00:04
Yazdır
17 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili kurum ve kuruluşların 2026 yılı bütçeleri ile 2024 yılı kesin hesap görüşmelerine katılacak.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sincan Mareşal Çakmak Sağlıklı Hayat Merkezi ve 9 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/15.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Önder İmam Hatipliler Derneği ve İnegöl Belediyesince düzenlenen "Maziden Atiye Vefa Buluşması" programına katılacak.

(Bursa/14.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini, 2024 yılı "Satın Alma Gücü Paritesi" haber bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda "Genel Okuyucu Dizisi Kitap Tanıtım Toplantısı"na, Mevlana Kültür Merkezi'nde "Şeb-i Arus Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00-Konya/19.00)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senato Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları; Fatih Karagümrük-İstanbulspor, Ç.Rizespoor-Gaziantep FK ve Trabzonspor-Alanyaspor müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/Rize/18.00/Trabzon/20.30)

2- Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ile futbolculardan Rick Van Drongelen, UEFA Konferans Ligi'nin 6'ncı ve son haftasında Almanya temsilcisi Mainz'a konuk olacakları maç öncesi Mewa Arena'da basın toplantısı düzenleyecek, kırmızı-beyazlı ekip son çalışmasını burada yapacak.

(Mainz/20.15/21.00)

3- Mainz Teknik Direktörü Urs Fischer, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'u ağırlayacakları müsabaka öncesi Mewa Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Mainz/16.00)

4- Galatasaray Kulübü'nde olağan aylık divan kurulu toplantısı, Rams Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

5- Basketbol Avrupa Ligi'nin 16'ncı haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Zalgiris/21.00)

6- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 11'inci haftasında; B Grubu'nda Türk Telekom, Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibini ağırlayacak, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Umana Reyer, B Grubu'nda Beşiktaş Gain ise İngiltere'nin London Lions ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00/Venedik/22.00/Londra/22.30)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında; C Grubu'nda Bursaspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşılaşacak, E Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, Bosna Hersek'in Igokea takımına konuk olacak, G Grubu'nda Mersin Spor ise Belçika'nın Oostende takımını ağırlayacak.

(Samokov/22.00/Laktasi/20.30/Mersin/21.30)

8- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu ikinci maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek.

(İzmir/18.00)

9- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ikinci maçında; E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, kendi evinde Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

10- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. Haftasında; Zerenspor-Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor, Türk Hava Yolları-İlbank, Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Göztepe ve Aras Kargo-VakıfBank maçları yapılacak.

(Ankara/Bursa/15.00/İstanbul/15.00/17.00/18.00/19.00/İzmir/19.00)

11- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 19. haftası; Rize Belediyespor-Güneysuspor, Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, Ankara Hentbol-Spor Toto müsabakalarıyla başlayacak.

(Rize/14.00/Eskişehir/16.00/Ankara/17.00)

12- FIFA Kıtalararası Kupa final karşılaşması, Katar'daki Ahmad bin Ali Stadı'nda PSG ile Flamengo arasında oynanacak.

(Doha/20.00)

13- NBA Kupası'nda New York Knicks ile San Antonio Spurs, T-Mobil Arena'da final maçına çıkacak.

(Las Vegas/04.30)

14- Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16. hafta 4 maçla devam ederken, Beyaz Grup'ta ise 17. hafta 4 maçla tamamlanacak.

15- Futbolda Nesine 3. Lig'in 14. haftası, gruplarda oynanacak 16 maçla sona erecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber