Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 04.15'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
17 Aralık 2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.