Aydın'da 6 ton sahte içki ele geçirildi
Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 ton sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 07:26, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 07:37
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yolboyu ve Cumhuriyet mahallelerindeki ev ve iş yerlerine operasyon yaptı.
Operasyonda 6 ton sahte şarap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.