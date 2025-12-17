Bitlis'te eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bitlis Merkez ilçe ile Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Bitlis Valiliği, okullarda eğitime ara verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

