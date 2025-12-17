Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira

TÜİK verilerine yönelik herhangi bir müdahalelerinin olmadığını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının bütçeye maliyetinin 2026'da 1,1 trilyon lira olacağını söyledi.

Haber Giriş : 17 Aralık 2025 07:33, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 07:34
TBMM Genel Kurulunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hiçbir zaman ne benim ne de ekibimin ne TÜİK'e müdahalesi olmuştur ne de bu konuda bir talimatım olmuştur ne de olacaktır. Çünkü verilerin sağlıklı olmasını istiyoruz. Ona göre teşhisi ve tedaviyi doğru yapalım. TÜİK istatistikleri Eurostat gibi uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplanıyor. Dolayısıyla bizim veriler BM, IMF, OECD, ILO gibi birçok kuruluşla iş birliği içerisinde ve onların da denetimine açık şekilde üretilmektedir" dedi.

VERGİ SİLME YETKİSİ MECLİS'TE

Şimşek, vergi borçlarıyla ilgili iddialar hakkında ise bu konuda yetkinin Meclis'te olduğunu söyledi. Şimşek, "Vergi borçlarını yüce Meclis'imiz dışında hiçbir makam ve merci silemez. Benim böyle yetkim olmadı, yoktur. Böyle bir yetki de istemiyorum. Maliye Bakanı'nın veya bakanlığın vergi borçlarını silme, affetme yetkisi yoktur. Burada bütün muafiyetler, vergiye ilişkin bütün muafiyetler anayasa gereği kanunlarla düzenleniyor" diye konuştu. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının bütçeye maliyetinin 2026'da 1,1 trilyon lira olacağını belirten Şimşek, "Asgari ücrete vergiyi kaldırdık. Bu bir vergi harcamasıdır. Biz kaldırdık derken, hükümetimiz ve Meclis'imiz kaldırdı. Dolayısıyla hiçbir şekilde, vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

REZERV KALİTESİNDE ARTIŞ

Şimşek, rezerv kalitesinin arttığını belirterek, "Rezerv artışımız 'carry trade' kaynaklı değil. Ayrıca 'carry trade'ye karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Ters dolarizasyon, yüksek dış borç çevirme oranları, ihracat bedeli, satış yükümlülüğü, altın fiyatları ve azalan cari açık; bunların hepsi rezerv artışında etkili olmuştur. Özellikle yurt dışı ve yurt içi 'swap'ları kapatmakla birlikte rezerv kalitemiz artmıştır" dedi.

KAMUDA ARAÇ KİRALAMA AZALDI

Kamudaki tasarruf tedbirleri kapsamında araç kiralamalarında taşıt sayısının savunma, güvenlik, sağlık ve afet yönetimi hariç 1.161 adet azaldığını kaydeden Bakan Şimşek, şöyle konuştu: Tasarruf genelgesinin yayımlanmasından bu yana sözleşmesi sona eren taşıtlardan yeniden kiralananların sayısı yüzde 19 azaltılmıştır. Dolayısıyla taşıt konusunda tasarruf tedbirleri tam olarak uygulanıyor ve sonuç alıyoruz.

