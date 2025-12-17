İstanbul Sultangazi'de kırmızı ışıkta faciadan dönüldü
İstanbul Sultangazi'de kırmızı ışıkta durmayarak yolun karşısına geçmek isteyen yayayı tehlikeye düşüren sürücüye para cezası kesildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 08:41, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 08:41
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde Sultangazi ilçesi Mevlana Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına geçmek isteyen yayaya aracıyla çarpma tehlikesi oluşturan sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler plaka bilgilerinden kimliğini tespit ettiği F.Ç. isimli sürücüyü yakaladı.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
21 yaşındaki sürücüye kırmızı ışık kuralına uymamak, saygısızca araç kullanmak ve yayalara ilk geçiş hakkını vermemek maddelerinden para cezası kesildi.
Sürücü F.Ç'nin trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.