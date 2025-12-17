Konya'da yalnız yaşayan yaşlı adam yangında öldü
Konya'da iş yerinin depo kısmında tüp patlaması sonucu çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 08:44, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 08:45
Konya'nın Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'ndeki iş yerinin depo kısmında tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yapılan kontrolde depoda yalnız yaşayan ve ayaklarından rahatsızlığı bulunan Ali Göçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
69 yaşındaki Göçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.