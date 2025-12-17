Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

Soruşturma, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, BDDK, EPDK ve SPK gibi kritik kurumları kapsayan kamu mahrem yapılanmasına odaklandı. İlgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk kuvvetlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütsel iletişimde "operasyonel hatlar" kullandıkları tespit edilen şüpheliler belirlendi.

Haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunan ve ankesörlü ya da sabit hatlardan ardışık ve tekil şekilde aranma kayıtları tespit edilen 6'sı halen görevde, 13'ü ise ihraç edilmiş toplam 19 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli olmak üzere 8 ilde, 17 Aralık 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon başlatılırken, şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.