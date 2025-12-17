FIFA eleştirilerin ardından 60 dolarlık Dünya Kupası bileti satacak

FIFA, bu biletlerin turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkelerin "sadık taraftarlarına" ayrılacağını açıkladı.

FIFA yetkilileri, geri bildirimleri dikkate aldıklarını ve bu kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kararı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, gerçek taraftarların oyunla bağının kopmaması için biletlerin daha erişilebilir olması gerektiğini vurguladı.

Yeni bilet yapısının detayları

Yeni düzenleme kapsamında, en düşük fiyatlı kategoriyi oluşturan 60 dolarlık biletler, turnuvaya ev sahipliği yapan Kanada, Meksika ve ABD'deki maçlarda her futbol federasyonuna ayrılan kontenjanın yüzde 10'unu oluşturacak.

Taraftar dernekleri ise bu adımı yetersiz buluyor.

Futbol Taraftarları Birliği (FSA) Başkanı Tom Greatrex, açıklamayı "boş bir jest" olarak nitelendirirken, orijinal fiyatlandırma yapısının taraftarlar için hala maliyetli olduğunu savundu. Avrupa Futbol Taraftarları (FSE) grubu da düzenlemenin taraftarların taleplerini tam olarak karşılamadığını belirtti.

Dağıtım süreci federasyonlara bırakıldı

FIFA'dan yapılan açıklamada, giriş seviyesindeki bu biletlerin seçim ve dağıtım süreçlerinin katılımcı üye federasyonlar tarafından yönetileceği bildirildi. Her federasyon, kendi uygunluk kriterlerini belirleyerek biletlerin milli takımlarına bağlı sadık taraftarlara ulaşmasını sağlayacak.

Yeni kota sistemine göre, federasyonlara ayrılan toplam bilet kontenjanının yüzde 50'si en uygun fiyat aralığında yer alacak. Bu dilimin yüzde 40'ı "taraftar değer" kategorisinde, yüzde 10'u ise "taraftar giriş" kategorisinde sunulacak.

Geri kalan kontenjan ise standart ve premium kategoriler arasında eşit olarak paylaştırılacak.