Otomobil kayıtları kasımda arttı, yıllık düşüş ise sürüyor

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Kasım 2025 verilerini açıkladı. Verilere göre Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla sınırlı bir düşüş yaşandı. Yılın ilk 11 ayında ise taşıt piyasasında genel bir yavaşlama dikkat çekti.

183 bin taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Kasım ayında 183 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 52,4'ünü otomobiller oluştururken, motosikletlerin payı yüzde 29,9, kamyonetlerin payı ise yüzde 12,8 oldu. Traktör, kamyon, minibüs ve otobüs gibi diğer taşıt türleri daha düşük oranlarda kayda geçti.

Bir önceki aya göre artış yaşandı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Aylık bazda en dikkat çekici artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 209,6 olurken, kamyonet ve otomobil kayıtları da yükseldi. Buna karşın motosiklet, minibüs ve kamyon kayıtlarında düşüş görüldü. Geçen yılın Kasım ayına göre ise toplam taşıt kaydı yüzde 3,1 azaldı. Yıllık bazda traktör ve motosiklet kayıtlarındaki sert düşüş dikkat çekerken, otomobil ve kamyonet kayıtları artış gösterdi.

Toplamda 33 milyon 371 bin araç kaydedildi

Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin 446'ya ulaştı. Bu taşıtların yüzde 51,6'sını otomobiller, yüzde 21,1'ini motosikletler ve yüzde 14,7'sini kamyonetler oluşturdu.

Aynı dönemde 897 bin 877 adet taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinde otomobiller yüzde 67,8 ile ilk sırada yer aldı.

Togg'un payı yüzde 4,5

Kasım ayında 96 bin 3 otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, marka dağılımında Renault yüzde 12,0 ile ilk sırada yer aldı. Renault'yu Volkswagen, Toyota ve Hyundai izledi. Yerli otomobil TOGG'un payı yüzde 4,5 olarak kaydedildi. Elektrikli otomobil markaları arasında Tesla ve BYD de dikkat çeken oranlara ulaştı.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 2 milyon 120 bin 333 oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1'lik bir azalışa işaret etti. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısındaki artışla birlikte, trafikteki toplam taşıt sayısı 2 milyon 71 bin 489 adet arttı.

Kaydı yapılan araçların türü ne?

Yakıt türü dağılımına bakıldığında, Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,2'si benzinli, yüzde 26,9'u hibrit ve yüzde 17,0'ı elektrikli oldu. Elektrikli otomobillerin payı yeni kayıtlarda yükselirken, trafikteki mevcut otomobil parkında dizel ve LPG'li araçların ağırlığını koruduğu görüldü.

Gri otomobiller tercih edildi

Motor hacmi ve renk tercihlerinde ise 1300 cc ve altı otomobiller ilk sırada yer aldı. Renk dağılımında gri otomobiller yüzde 40,2 ile açık ara öne çıktı, griyi beyaz ve siyah izledi.

Kasım 2025 verileri, otomobil pazarında aylık bazda toparlanma sinyallerine rağmen, yıl genelinde talebin geçen yıla kıyasla daha zayıf seyrettiğine işaret etti.



