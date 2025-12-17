İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kekova'da kooperatif seçimi: Başkanlık yarışı kızıştı

Türkiye'nin en bakir koylarından Kekova'da faaliyet gösteren S.S. Üçağız - Kekova Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi'nde bugün yapılacak başkanlık seçimi öncesi tansiyon yükseldi. Mevcut başkanın yeni üye kaydı hamlesi tartışma yaratırken, başkan adayı Mevlüt Çan'dan sert açıklamalar geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 11:20, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 11:23
Türkiye'nin en özel doğal ve tarihi alanlarından biri olan, Antalya'nın Demre ve Kaş ilçeleri arasında yer alan Kekova'da, özel teknecilerin bir araya gelerek kurduğu S.S. Üçağız - Kekova Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi bugün genel kurul toplantısıyla yeni başkanını seçecek. Seçim süreci, kooperatif yönetimine ilişkin iddialar nedeniyle bölgedeki tekneciler arasında yoğun tartışmalara sahne oluyor.

Depremlerle kısmen sular altında kalan antik kent kalıntıları, berrak deniz altından dahi görülebilen taş merdivenleri ve duvar izleriyle adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan Kekova'da faaliyet gösteren kooperatifte, mevcut başkan ile Mevlüt Çan başkanlık için yarışacak.

"Seçim yerine yeni üye alımı yapılıyor" iddiası

Başkan adayı Mevlüt Çan, mevcut yönetimin seçim sürecini tartışmalı hale getirdiğini öne sürerek, genel kurul öncesinde yeni üyelik kayıtlarının alınmasının kooperatif iradesini gölgelediğini savundu. Çan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İddialara göre mevcut başkan, yarınki genel kurulda seçim kararı almak yerine işi oldu bittiye getirerek yeni üye alımı yapmayı planlamaktadır. Başkanlık koltuğunda son günlerini geçiren mevcut başkan, kendince yeni üyeler alarak koltuğunu garanti altına almayı hedeflemektedir."

"Kekova'da doğan büyüyen kimseye karşı değiliz"

Yeni üyelik konusuna karşı olmadıklarını özellikle vurgulayan Çan, Kekova'da doğup büyüyen ve bölgede tekneciliği meslek edinmek isteyen herkesin kooperatife üye olma hakkı bulunduğunu belirtti. Açıklamasında, bu sürecin şeffaf ve üyelerin onayına dayalı olması gerektiğini dile getiren Çan, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Kekova'da doğmuş, büyümüş ve oy almaya kabul gören hiç kimsenin üyeliğine karşı değiliz. Kekova'da doğan büyüyen herkesin, kooperatif üyeleri tarafından onaylanması şartıyla üye olma hakkı vardır."

"Son söz başkanda değil, üyelerde olmalı"

Mevlüt Çan, kooperatif yönetim anlayışında temel ilkenin üyelerin iradesi olması gerektiğini ifade ederek, "Son söz kooperatif başkanının değil, kooperatif üyelerinin olacaktır" dedi. Yönetim anlayışlarını da ortaya koyan Çan, Kekovalı her bireyin kooperatif yönetimi tarafından muhatap alınmayı ve saygı görmeyi hak ettiğini vurguladı.

"Biz bu ayak oyunlarına karşıyız ve her zaman dimdik karşısında duracağız. Kekovalı herkese hak ettiği saygıyı ve değeri fazlasıyla göstereceğiz."

Gözler genel kurulda

Bugün yapılacak genel kurulda, kooperatifin yeni yönetiminin belirlenmesi beklenirken, seçim sürecine ilişkin iddiaların toplantı sırasında da gündeme gelmesi öngörülüyor. Kekova'daki tekneciler ve bölge halkı, kooperatifin geleceğini belirleyecek kritik toplantının sonucunu yakından takip ediyor.

