Kekova'da kooperatif seçimi: Başkanlık yarışı kızıştı

Türkiye'nin en özel doğal ve tarihi alanlarından biri olan, Antalya'nın Demre ve Kaş ilçeleri arasında yer alan Kekova'da, özel teknecilerin bir araya gelerek kurduğu S.S. Üçağız - Kekova Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi bugün genel kurul toplantısıyla yeni başkanını seçecek. Seçim süreci, kooperatif yönetimine ilişkin iddialar nedeniyle bölgedeki tekneciler arasında yoğun tartışmalara sahne oluyor.

Depremlerle kısmen sular altında kalan antik kent kalıntıları, berrak deniz altından dahi görülebilen taş merdivenleri ve duvar izleriyle adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan Kekova'da faaliyet gösteren kooperatifte, mevcut başkan ile Mevlüt Çan başkanlık için yarışacak.

"Seçim yerine yeni üye alımı yapılıyor" iddiası

Başkan adayı Mevlüt Çan, mevcut yönetimin seçim sürecini tartışmalı hale getirdiğini öne sürerek, genel kurul öncesinde yeni üyelik kayıtlarının alınmasının kooperatif iradesini gölgelediğini savundu. Çan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İddialara göre mevcut başkan, yarınki genel kurulda seçim kararı almak yerine işi oldu bittiye getirerek yeni üye alımı yapmayı planlamaktadır. Başkanlık koltuğunda son günlerini geçiren mevcut başkan, kendince yeni üyeler alarak koltuğunu garanti altına almayı hedeflemektedir."

"Kekova'da doğan büyüyen kimseye karşı değiliz"

Yeni üyelik konusuna karşı olmadıklarını özellikle vurgulayan Çan, Kekova'da doğup büyüyen ve bölgede tekneciliği meslek edinmek isteyen herkesin kooperatife üye olma hakkı bulunduğunu belirtti. Açıklamasında, bu sürecin şeffaf ve üyelerin onayına dayalı olması gerektiğini dile getiren Çan, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Kekova'da doğmuş, büyümüş ve oy almaya kabul gören hiç kimsenin üyeliğine karşı değiliz. Kekova'da doğan büyüyen herkesin, kooperatif üyeleri tarafından onaylanması şartıyla üye olma hakkı vardır."

"Son söz başkanda değil, üyelerde olmalı"

Mevlüt Çan, kooperatif yönetim anlayışında temel ilkenin üyelerin iradesi olması gerektiğini ifade ederek, "Son söz kooperatif başkanının değil, kooperatif üyelerinin olacaktır" dedi. Yönetim anlayışlarını da ortaya koyan Çan, Kekovalı her bireyin kooperatif yönetimi tarafından muhatap alınmayı ve saygı görmeyi hak ettiğini vurguladı.

Gözler genel kurulda

Bugün yapılacak genel kurulda, kooperatifin yeni yönetiminin belirlenmesi beklenirken, seçim sürecine ilişkin iddiaların toplantı sırasında da gündeme gelmesi öngörülüyor. Kekova'daki tekneciler ve bölge halkı, kooperatifin geleceğini belirleyecek kritik toplantının sonucunu yakından takip ediyor.