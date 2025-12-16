İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
El ve ayaklarını kullanamıyor ama 16 yılda 20 kitabı çıktı

Batman'da 3 yaşındayken yapılan yanlış iğne nedeniyle engelli kalan, ellerini ayaklarını kullanamayan Abbas Karabulut (40), kafasında tasarladığı yazılarını yeğenlerine kaleme aldırarak 16 yılda 1'i İngilizce, 20 kitap yazdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Aralık 2025 12:15, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 12:20
Beşiri ilçesine bağlı Bilek köyü Remika mezrasında dünyaya gelen Abbas Karabulut, 3 yaşındayken geçirdiği yüksek ateş nedeniyle götürüldüğü hastanede yapılan yanlış iğne sonucu engelli kaldı. Engeli ve okulun mezraya yaklaşık 5 kilometre uzakta olması nedeniyle eğitim hayatına devam edemeyen Karabulut, okuma ve yazmayı arkadaşlarından öğrendi. 2009 yılında kitap yazmaya karar veren Karabulut, elini ve ayaklarını kullanamadığı için sayfa sayfa kafasında tasarlayıp yeğenlerine kaleme aldırarak geçen sürede 1'i İngilizce, 20 kitap yazdı.

'MÜCADELE OLMAZSA DÜNYADA YAŞADIĞINI HİSSETMEZSİN'

En büyük hayalinin kitaplarını bütün insanlarla paylaşmak olduğunu belirten Karabulut, "3 yaşındayken ateşim yükselmişti. Yanlış bir iğneden dolayı bu duruma düştüm. Şu an ne ellerim ne ayaklarım tutmuyor. Fakat yazdığım kitaplarla zamanımı değerlendirmek istedim. Doğduğum köyde zaten okul yoktu. Okuma yazmayı okula giden arkadaşlardan öğrendim. 16 yıldır kitap yazıyorum. 20 kitap yazdım. 19'u Türkçe 1'i İngilizcedir. Önce kafamda tasarlıyorum. Yanımda bulunan kişiye söylüyorum o da bilgisayara aktarıyor. Daha sonra kitap haline getiriyoruz. Zaten zorluklar ve mücadele olmazsa dünyada yaşadığını hissetmezsin ki. Zorluklar, mücadeleler bizim için sıkıntı değil, aslında bizim için yaşamanın güzelliği. Hayatta olduğumuzu gösteriyor. O yüzden kitap yazmaktan mutluyum. Birçok yerde arkadaş ediniyorum. Engelli olan kişiler halimi görüyor. Ellerim ve ayaklarım tutmadığı halde kitap yazıyorum. Sadece konuşabiliyorum ve görüyorum. Benden daha iyi olanlar da var. Elleri, ayakları, kullanabildikleri hangi organları varsa onunla bir şeyler yapsınlar. En azından zamanlarını değerlendirmiş olurlar. Meşguliyet insanın yaşama güzelliğidir. Babamı 5 yaşında kaybettim. Sadece annem var. Yanımda bulunan üvey kız yeğenlerim var. Sağ olsunlar, en çok da onlar bana yardımcı oluyor. Yazdıklarıma kalem oluyorlar. Eğer onlar olmasaydı bunları şu an sizinle paylaşamazdım. En büyük hayalim, yazdığım kitaplarımı doğru ve güzel düşüncelerle bütün insanlarla paylaşabilmektir. Kitap yazarken aslında en çok düşündüğüm şey şudur. Dünyanın düzen ve kuralı güçlülerin yerine bilginlerin hakimiyetine tabi olsaydı, daha iyi seviyelere varabilirdik" dedi.

'KİTAPLARINA KALEM OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM'

Karabulut'un yeğeni Hiranur ise yardımcı olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Boş zamanlarında ve fırsat buldukça yanına gelip, kendi kafasında tasarladığı metni o bana söylüyor ve ben de bilgisayardan yazıya aktarıyorum. Evrensel bir düşünceyle yazdığı kitaplarına kalem olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı(DHA) / Muhabir: Bayram Ayhan

