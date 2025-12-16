El ve ayaklarını kullanamıyor ama 16 yılda 20 kitabı çıktı

Beşiri ilçesine bağlı Bilek köyü Remika mezrasında dünyaya gelen Abbas Karabulut, 3 yaşındayken geçirdiği yüksek ateş nedeniyle götürüldüğü hastanede yapılan yanlış iğne sonucu engelli kaldı. Engeli ve okulun mezraya yaklaşık 5 kilometre uzakta olması nedeniyle eğitim hayatına devam edemeyen Karabulut, okuma ve yazmayı arkadaşlarından öğrendi. 2009 yılında kitap yazmaya karar veren Karabulut, elini ve ayaklarını kullanamadığı için sayfa sayfa kafasında tasarlayıp yeğenlerine kaleme aldırarak geçen sürede 1'i İngilizce, 20 kitap yazdı.

'MÜCADELE OLMAZSA DÜNYADA YAŞADIĞINI HİSSETMEZSİN'

En büyük hayalinin kitaplarını bütün insanlarla paylaşmak olduğunu belirten Karabulut, "3 yaşındayken ateşim yükselmişti. Yanlış bir iğneden dolayı bu duruma düştüm. Şu an ne ellerim ne ayaklarım tutmuyor. Fakat yazdığım kitaplarla zamanımı değerlendirmek istedim. Doğduğum köyde zaten okul yoktu. Okuma yazmayı okula giden arkadaşlardan öğrendim. 16 yıldır kitap yazıyorum. 20 kitap yazdım. 19'u Türkçe 1'i İngilizcedir. Önce kafamda tasarlıyorum. Yanımda bulunan kişiye söylüyorum o da bilgisayara aktarıyor. Daha sonra kitap haline getiriyoruz. Zaten zorluklar ve mücadele olmazsa dünyada yaşadığını hissetmezsin ki. Zorluklar, mücadeleler bizim için sıkıntı değil, aslında bizim için yaşamanın güzelliği. Hayatta olduğumuzu gösteriyor. O yüzden kitap yazmaktan mutluyum. Birçok yerde arkadaş ediniyorum. Engelli olan kişiler halimi görüyor. Ellerim ve ayaklarım tutmadığı halde kitap yazıyorum. Sadece konuşabiliyorum ve görüyorum. Benden daha iyi olanlar da var. Elleri, ayakları, kullanabildikleri hangi organları varsa onunla bir şeyler yapsınlar. En azından zamanlarını değerlendirmiş olurlar. Meşguliyet insanın yaşama güzelliğidir. Babamı 5 yaşında kaybettim. Sadece annem var. Yanımda bulunan üvey kız yeğenlerim var. Sağ olsunlar, en çok da onlar bana yardımcı oluyor. Yazdıklarıma kalem oluyorlar. Eğer onlar olmasaydı bunları şu an sizinle paylaşamazdım. En büyük hayalim, yazdığım kitaplarımı doğru ve güzel düşüncelerle bütün insanlarla paylaşabilmektir. Kitap yazarken aslında en çok düşündüğüm şey şudur. Dünyanın düzen ve kuralı güçlülerin yerine bilginlerin hakimiyetine tabi olsaydı, daha iyi seviyelere varabilirdik" dedi.

'KİTAPLARINA KALEM OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM'

Karabulut'un yeğeni Hiranur ise yardımcı olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Boş zamanlarında ve fırsat buldukça yanına gelip, kendi kafasında tasarladığı metni o bana söylüyor ve ben de bilgisayardan yazıya aktarıyorum. Evrensel bir düşünceyle yazdığı kitaplarına kalem olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı(DHA) / Muhabir: Bayram Ayhan