İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin desteği ve güveniyle 17-25 Aralık'taki kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 12:26, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 12:27
Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık

Bakan Tunç, NSosyal hesabından, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 12 yıl önce girişimde bulunduğu 17-25 Aralık kumpasına ilişkin paylaşım yaptı.

Milletin ortak iradesinin, hukuk ve demokrasi dışı tüm kirli planları boşa çıkardığını belirten Tunç, ülkenin büyümesinin ve güçlenmesinin önünü her 10 yılda bir kesmeye çalışan vesayetçi zihniyetin hain operasyonlarından birinin de 17-25 Aralık hain darbe girişimi olduğunu hatırlattı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Emirlerini karanlık odaklardan alan vesayetçi zihniyet kirli emellerini devletin içine sinsice yuvalanan FETÖ'yü kullanarak emniyet ve yargı üzerinden gerçekleştirmek istemiştir. Sahte delil ve senaryolarla millet iradesinin önü kesilmek istenmiş, anayasal düzenimiz, demokratik hukuk devletimiz, bağımsızlığımız hedef alınmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin desteği ve güveniyle 17-25 Aralık'taki kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık. Bugüne kadar milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık, bundan sonra da tanımayacağız. Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyenlere, milletimizin geleceğini elinden almaya kalkışanlara, devletimize diz çöktürmeyi amaçlayan şer yapılara ve girişimlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz."

