Meclis'te Terörsüz Türkiye görüşmesi

İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık
Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Meclis'te Terörsüz Türkiye görüşmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulan komisyonun grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 12:27, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 12:28
Yazdır
Meclis'te Terörsüz Türkiye görüşmesi

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.

Görüşmede sürece ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Kurtulmuş'un grup başkanvekilleri ile görüşmesi saat 16.00'da başlayacak.

HAFTA SONU DEM PARTİ-AK PARTİ GÖRÜŞMESİ VAR

Sürece ilişkin hafta sonu önemli bir görüşme daha yapılacak.

AK Parti ile DEM Parti kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü bir görüşme yapacak.

Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

MHP İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ

DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Heyet, Bahçeli ile görüşmesi öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber