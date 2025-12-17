Tuzla'da tersanede gemi yangını
İstanbul Tuzla'da tersanede bir gemide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 13:00, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 13:01
Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.