İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde

İstanbul'da kiralar ilçe bazında tarihi seviyelere ulaşırken, kiralar ilçe bazında ciddi farklılıklar gösteriyor.

Haber Giriş : 17 Aralık 2025 13:07, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 13:09
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde

İstanbul'da kiralar ilçe bazında tarihi seviyelere ulaşırken, aynı dönemde Dubai'de kira artışları daha dengeli ancak güçlü bir yükseliş trendiyle devam ediyor. Parcel EstatesCEO'su Özden Çimen'e göre, İstanbul'da rakamsal seviyeler yüksek olsa da artış hızı yavaşlıyor; Dubai'de ise kira artışı ivmesini koruyor.

İstanbul'da kiralar ilçe bazında ciddi farklılıklar gösteriyor. Merkezi ve sahil hattına yakın ilçelerde ortalama kira bedelleri zirve seviyelere çıkarken, kentin çeperlerinde daha düşük rakamlar öne çıkıyor. En yüksek kira seviyeleri Bakırköy, Kadıköy, Sarıyer, Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta yoğunlaşıyor. Bu ilçelerde ortalama kiralar 55 bin TL ile 70 bin TL bandına kadar yükselmiş durumda. Buna karşılık Esenyurt, Sultangazi, Esenler ve Arnavutköy gibi ilçelerde ortalama kiralar 20-23 bin TL aralığında seyrediyor.

Özden Çimen: İstanbul'da seviye yüksek, artış hızı yavaşladı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Parcel EstatesCEO'su Özden Çimen, İstanbul'daki kira piyasasının artık fiyat artışından çok fiyat seviyeleriyle konuşulduğunu belirtti:

"İstanbul'da kira piyasasında ilçe bazlı çok net bir ayrışma var. Bakırköy ve Kadıköy gibi ilçelerde ortalama kiralar 70 bin TL'ye yaklaşırken, Sarıyer ve Beşiktaş'ta 55-65 bin TL bandı yeni normal haline gelmiş durumda. Buna karşılık Esenyurt gibi ilçelerde 20 bin TL seviyelerinde kiralar görüyoruz. Aynı şehir içinde neredeyse üç-dört katlık bir fark oluşmuş durumda. Ancak Türkiye genelinde kira artış hızının yüzde 2 seviyelerine kadar gerilemesi, İstanbul'da da artık artıştan çok mevcut yüksek seviyelerin korunacağı bir döneme girildiğini gösteriyor."

Dubai'de tablo farklı: Artış sürüyor

İstanbul'daki bu durağanlaşmaya karşın Dubai'de kira piyasası yükseliş ivmesini koruyor. Dubai'de ortalama kira artışları yıllık bazda yüzde 8 civarında gerçekleşirken, özellikle şehir merkezi ve popüler yaşam bölgelerinde talep güçlü kalmaya devam ediyor. Nüfus artışı, yabancı profesyonellerin ve yatırımcıların ilgisi, Dubai'de kira piyasasını canlı tutan temel unsurlar arasında yer alıyor.

Özden Çimen, iki şehir arasındaki farkı şu sözlerle değerlendirdi:

"İstanbul'da kira seviyeleri çok yüksek olmasına rağmen artış hızı yavaşlamış durumda. Dubai'de ise kira seviyeleri döviz bazında istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Dubai'deki artış, büyük ölçüde küresel talep ve yabancı nüfus artışından besleniyor. Bu da kira piyasasında yukarı yönlü baskının sürmesini sağlıyor."

Yatırımcı perspektifi: Seviye mi, ivme mi?

Çimen'e göre yatırımcı açısından iki piyasa arasındaki temel fark, artış dinamiğinde yatıyor. İstanbul'da yatırımcının bugün yüksek kira seviyeleriyle karşılaştığını ancak artış potansiyelinin sınırlı olduğunu söyleyen Çimen, "Dubai'de ise kira seviyeleri kadar artış ivmesi de güçlü. Bu nedenle döviz bazlı ve sürdürülebilir kira geliri arayan yatırımcıların ilgisi giderek Dubai'ye kayıyor. Önümüzdeki dönemde bu makasın daha da açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.


