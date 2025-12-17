TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!

TBMM gündemine gelmesi beklenen 11. Yargı Paketi'nin yasalaşmasıyla, 1 Ocak 2016'dan önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ve feri alacakları silinecek; yaklaşık 1,5 milyon kişinin toplam 3,2 milyar liralık borcun tahsilinden vazgeçilecek.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla, 1 Ocak 2016'dan önceye ait ödenmeyen 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

Edinilen bilgiye göre, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası primi borçlarına ilişkin düzenlemeye gidilecek.

Bu düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.,

