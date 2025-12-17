İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'da yayımlanan ilanlar üzerinden hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı.

Rapora göre otomobil talep endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,6 oranında azaldı. Piyasa canlılığının göstergelerinden biri olan kapatılan ilan yaşı da aylık bazda 0,7 gün uzayarak 20,7 güne çıktı.

Reel fiyatlar düşüşte, cari fiyatlar artıyor

Enflasyon etkisinden arındırılmış reel fiyatlarda yıllık bazda düşüş sürerken, cari fiyatlarda artış gözlendi. Ortalama satılık otomobil fiyatı, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 22,4 artarak 1 milyon 101 bin TL'ye yükseldi. Aynı dönemde reel fiyatlar yüzde 6,6 gerilerken, aylık bazda ise yüzde 0,5 ile sınırlı bir artış kaydedildi.

Fiyat artışında B sınıfı öne çıktı

Araç sınıfları bazında incelendiğinde, yıllık fiyat artışı tüm segmentlerde devam etti. En yüksek artış yüzde 26,6 ile B sınıfında gerçekleşirken, D sınıfında yüzde 25,6, C sınıfında yüzde 25,3 artış görüldü. E sınıfı ise yüzde 21,7 ile en düşük artışın yaşandığı segment oldu. Ortalama fiyatlar B sınıfında 731 bin 740 TL, C sınıfında 974 bin 458 TL, D sınıfında 1 milyon 406 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 266 bin TL olarak hesaplandı.

2024 model araçlarda fiyat geriledi

Model yıllarına göre fiyat değişimleri de raporda yer aldı. Eski model araçlar arasında en yüksek yıllık artış yüzde 16,2 ile 2014-2018 grubunda görülürken, 2004-2008 grubunda artış yüzde 5,6 ile sınırlı kaldı. Genç araç grubunda 2019 model araçlar yüzde 17'lik yıllık artışla öne çıktı. İkinci el piyasasının en yeni grubu olan 2024 model araçların ortalama fiyatı ise bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalarak 2 milyon 23 bin TL'ye geriledi.

Elektrikli araçlarda artış sınırlı

Yakıt türüne göre fiyatlar incelendiğinde, yıllık bazda tüm gruplarda artış yaşandı. En yüksek artış yüzde 20,4 ile benzinli araçlarda görülürken, benzin & LPG grubunda yüzde 17,4, dizel araçlarda yüzde 18,9, hibritlerde ise yüzde 15,1 artış kaydedildi. Elektrikli otomobiller yüzde 6 ile en sınırlı fiyat artışının yaşandığı grup oldu. Ortalama fiyatlar; benzinli araçlarda 1 milyon 342 bin TL, benzin & LPG'de 589 bin 148 TL, dizelde 1 milyon 78 bin TL, hibritte 2 milyon 413 bin TL, elektrikli araçlarda ise 3 milyon 448 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Satışlarda sert düşüş

Kasım ayında arz ve talep dengesinde daralma dikkat çekti. Satılık otomobil ilan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalırken, satılan otomobil sayısı yüzde 8,7'lik daha sert bir düşüş gösterdi. Buna bağlı olarak satılan otomobil sayısının satılık ilanlara oranı 1,8 puan gerileyerek yüzde 21,2 seviyesine indi.