Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama

Ekmek ve simit fiyatı için yeni uygulama geliyor.NTV'de yer alan habere göre zam oranında uzlaşma sağlanamazsa süreç yeni kurulacak bir mekanizma olan "Uzlaşma Komisyonu"na devredilecek. Mevcutta sadece görüş bildiren bakanlığın temsilcisi de bu komisyonda yer alacak.

Böylece tarafların ortak bir zam oranında uzlaşması sağlanacak. Bu adım için geçen aylarda yapılan Gıda Komitesi'nde ilk sinyal verilmişti.Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, ekmek gibi bazı temel gıda ürünlerine ilişkin mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesinde daha etkin bir modele geçilmesi amacıyla çalışma yapılacağı belirtilmişti.

Komisyon kararları salt çoğunlukla alacak

Bu kapsamda ilk adım atıldı. 11. Yargı Paketi'nde yer alan düzenlemeye göre, bakanlığın olumsuz görüş verdiği fiyat tarifeleri, 15 gün içerisinde Uzlaşma Komisyonu'na devredilecek. Uzlaşma Komisyonu mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği temsilcilerinden oluşacak. Komisyon kararları salt çoğunlukla alacak.

Yetki Ticaret Bakanlığı'na veriliyor

Teklif Genel Kurul'da kabul edilirse Ticaret Bakanlığı'na fiyat tarifelerinin belirlenmesine ilişkin yönetmelik yapma yetkisi de verilecek. Komisyon fiyat değerlendirmesini ise mevcut maliyetler ve ortalama kar marjları ile Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon hedeflerini dikkate alarak yapacak.