TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük

Türkiye'nin "Satın Alma Gücü Paritesi"ne göre kişi başına GSYH endeksi 2024 için 72 oldu. Kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 245 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 35 ile Bosna-Hersek olarak belirlendi. AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepeti, Türkiye'de 51 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabiliyor.

17 Aralık 2025
Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük

Türkiye'nin, "Satın Alma Gücü Paritesi"ne (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, 2024 yılı için 72 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Satın Alma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

SGP ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları gideriliyor ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

AB ortalamasının altında kaldı

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından ilan SGP'ye göre kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken Türkiye için 72 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 28 altında kaldı.

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülkeyi (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) kapsadı.

Söz konusu 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 245 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 35 ile Bosna-Hersek olarak belirlendi. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 145 üzerinde, Bosna-Hersek ise yüzde 65 altında değere sahip oldu.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 71 olarak belirlendi

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 71 oldu ve AB ortalamasının yüzde 29 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 146 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 42 ile Bosna-Hersek olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, AB'ye göre "ucuz"

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke, karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2024 yılı sonuçlarına göre 51 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 51 Euro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Öte yandan, Eurostat tarafından yayımlanan veriler, bu kurum ve OECD tarafından ortaklaşa yürütülen Avrupa Karşılaştırma Programı çalışmaları kapsamında hesaplanıyor.

