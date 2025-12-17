AK Parti'nin Terörsüz Türkiye Raporu'nda hangi başlıklar var?

AK Parti, Terörsüz Türkiye hedefinde Meclis'te kurulan Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'na sunacağı raporu tamamladı.

Rapor, bugün ya da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ardından da komisyona teslim edilecek.

Yasal adımlar için süreçte, TMK, TCK, CMK ve İnfaz kanunlarda değişikliğin zorunlu hale geldiği vurgulanan raporda normalleşmek için idari düzenlemelere de dikkat çekildi.

AK Parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; raporda AK Parti'nin konuya bugün ve geçmişte nasıl yaklaştığına dikkat çekildi.

Her ne kadar sonuca ulaşılmadıysa da çözüm sürecinin toplumda bir umut yarattığı belirtilerek, o sürecin neden başarısızlığa uğradığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin terör nedeniyle kayıplarına dikkat çekildi.

Raporda ayrıca 5 Ağustos'tan bu yana yaşanan süreç ve bundan sonra ne olmalı, hangi adımların atılması gerektiği anlatıldı.

AK Parti'nin raporda öne çıkan başlıkları şöyle:

-Normalleşme için yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkacak denildi.

-Müstakil özel bir kanun üzerinde 'çalışılmalı' vurgusu yapıldı.

-Silahların tamamen bırakılmasıyla Terörle Mücadele Kanunu(TMK), Türk Ceza Kanunu(TCK), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve infaz yasasında değişikliklerin zorunlu olarak ortaya çıkacağı ifade edildi.

-Normalleşme sürecinde idari düzenlemelerin hayata geçmesi için ilgili bakanlıkların da atacağı adımlar sıralandı.

-Müstakil bir yasa olacağı için diğer terör örgütlerinin yararlanması da engellenmiş olacak.

Sahada durum ne? Zap ve Bahar Tepe boşaltılıyor

Öte yandan saha durumla ilgili son bilgilere göre Zap - Bahar Tepe ve Hafter'de yer alan mağaraların boşaltıldığı, şu anda Gara'da boşaltma çalışmalarının ise devam ettiği belirtiliyor.

Kandil'e yakın Sincar ve Mahmur ise sırada. Bundan sonra da Kandil tamamen boşaltılacak. Kaynaklara göre aslında sürecin hızlı gittiği ancak Suriye'de ki gelişmeler nedeniyle yavaşladığına da dikkat çekiliyor.



