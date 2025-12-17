TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Türkiye'de ilk: Havalimanlarında 'kuş' nöbeti başladı

Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında kuş bilimcisi olarak adlandırılan ornitologlar görev yapmaya başladı. Ornitologlar uçuş trafiğini olumsuz etkileyen kuşların davranış biçimlerini tespit ederek havalimanları çevresinde önlem alacak. Aralarında 1 biyolog ve 1 ornitologun da bulunduğu 84 personel yaban hayvanlarının davranış biçimleri ve uçuş yönleri gibi bilgilerin takibini yaparak rapor haline getirecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 15:40, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 15:50
Uçuş güvenliğini aksatan yaban hayvanları ve kuş sürüleri için havalimanlarında ekosisteme zarar vermeden pist çevresindeki yaban hayatı aktivitelerini kontrol altında tutuluyor. Bu bağlamda Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ornitologlar görev yapmaya başladı. Kuş bilimcisi olarak adlandırılan ornitologlar, havalimanları ve çevresinde yaban hayvanlarını izleme, kaçırma ve raporlama süreçlerinin takibini yapacak. Yaban hayvanlarının teşhis edilmesi, gerektiğinde uzaklaştırılması, periyodik olarak kuş göçlerinin takip edilerek raporlanması da görevleri arasında yer alacak. Ayrıca görevliler davranış biçimlerini tespit ettiği kuşların havalimanları çevresine yaklaşmasını engelleyecek.

DOĞAYA ZARAR VERMEYEN EKİPMAN

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ yaban hayvanlarla ve kuş sürüleriyle mücadele kapsamında bir dizi önlem aldı. Önlemler kapsamında havalimanı ve çevresinde uçuş emniyetini riske sokacak yaban hayatı temelli riskleri engellemek için özel ihtisas birimleri görev yapıyor. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler doğaya zarar vermeden etkili sonuç alınmasını sağlayan çeşitli teknolojik ekipmanlar da kullanıyor. Bu sistemler sayesinde kuşların ve diğer yaban hayvanlarının uçuş hattına yaklaşması engellenerek operasyonel süreklilik de korunuyor.

1 BİYOLOG VE 1 ORNİTOLOG DA YER ALIYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaban hayatıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan uzman biyolog ve ornitologlar, düzenli gözlemlerle kuş türlerini, uçuş yönlerini ve davranış biçimlerini kayıt altına alacak. Elde edilen bilimsel veriler, riskli alanların tespiti ve etkili önlemlerin planlanmasında kritik rol oynuyor. Yaban hayatıyla mücadele çalışmaları Apron Yönetim Müdürlüğü'ne bağlı 1 biyolog, 1 ornitolog ve 84 operasyon personeliyle yürütülüyor.

LAZER VE PROPON TOPLAR KULLANILIYOR

HEAŞ ekipleri yaban hayvanları ve kuş sürüleriyle ilgili mücadelede el tipi lazer kovucular, propon toplar (boru şeklinde sesli kovucu sistemler), Akustik etki oluşturan cihazlar (güneş panelli, hoparlörlü sistemler) ultrasonik cihazlar (yeşil gövdeli, üzeri güneş panelli sistemler), kontrol araçları (4x4 devriye araçları ve Follow-Me araçları - TOGG) gibi ekipmanlar kullanıyor.

