Yeni Yol Partisi 'Terörsüz Türkiye' raporunu sundu

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğu raporda yer alan görüş ve önerilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 17:11, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 17:11
Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin raporunu bugün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğunu belirtti.

Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Kaya, "Raporumuzda, böyle bir sürecin önemini, 40 yılı aşkın süredir devam eden bu olayların güvenlik politikalarının yanında mutlaka başka enstrümanlarla da devreye alınarak Türkiye'nin artık bu çatışma, şiddet ve terör ortamından kurtulması gerektiğine dair kanaatlerimizi ortaya koyduk." dedi

Türkiye'nin çok uzun süredir terörle mücadele ettiğini dile getiren Kaya, "Raporumuzda örgütün silahlı fiili varlığına son verme ile ilgili iradesini, kararını ve bunu da hayata geçirebilmesine ilişkin sahada attığı adımları daha da hızlandırabilecek bu fiili varlığına son vermeye imkan verecek yasal adımları atmamız gerektiğini düşündük ve buna dair bir perspektif ortaya koyduk." diye konuştu.

Kaya, raporlarında "güvenlikçi politikalar nedeniyle ötelenen temel hak ve hürriyetler ile özgürlükçü politikalara" da yer verdiklerini söyledi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de ele geçirilen bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Zaman yönetiminde gecikme olduğuna dair kanaat var. Ortak raporun bir an önce yayınlanarak yasama faaliyetlerine geçmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili ve Komisyon üyesi Mustafa Bilici ise Komisyon çalışmalarında sona gelindiğini anımsatarak, "Öyle umut ediyoruz ki, ocak ayı içerisinde yasal düzenlemeler Genel Kuruldan geçerek artık Türkiye'de ve bölgemizde bir daha terörden bahsedilmeyecek. Kalıcı barışın tesis edildiği, kardeşlik ikliminin kurulduğu günleri hep birlikte yaşama umudunu taşıyoruz. Biz, grup olarak destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

