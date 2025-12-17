Şişli'de ters yöne giren sürücü dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı

Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın: İki bakanlık ve TÜİK sunum yapacak
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın: İki bakanlık ve TÜİK sunum yapacak
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şişli'de ters yöne giren sürücü dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı

İstanbul Şişli'de ters yöne giren otomobil önce bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 18:41, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 19:22
Yazdır
Şişli'de ters yöne giren sürücü dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden 34 TT 2213 plakalı araç sürücüsü ters yöne girmesi sebebiyle bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından ters yönde ilerlemeye devam eden araç sürücüsü, gaza basıp hızını artırınca önce cadde üzerindeki bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 2'si ağır, sürücü dahil toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sürücünün de aralarında bulunduğu 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç cadde üzerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"İnsanlar havadaydı"

Kaza sırasında durakta bekleyen Nermin Fedakar isimli vatandaş, "Gri bir arabaydı sanırım, inanılmaz bir hızla çarptı. Motosikletliye kızdı, motorun yan tarafını biçti ondan sonra refüje çarpıp havaya uçtu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı. Çok sayıda yaralı vardı" dedi.

"Bir kişi ağaçların arasına uçmuştu''

Salih Taş isimli vatandaş ise, "Motosikletliye çarptı. Motosikletli biraz daha solda olsa büyük ihtimalle onu da ezecekti. Ardından ters yönden geldi. Burada 3 tane teyze vardı, bir genç kadın vardı. Bir kişi ağaçların arasına uçmuştu. Toplam 7 kişi vardı" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber