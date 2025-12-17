DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak

Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Nail Olpak, 2026 yılı ekonomi projeksiyonlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 2026'nın 2025'e göre daha iyi bir yıl olacağını ancak piyasadaki sıkıntıların tamamen sona ermesini beklemenin "hayalci" bir yaklaşım olacağını belirten Olpak, "Yükü sırtımızda taşıdığımız bir yıl görünüyor" dedi. Öte yandan Olpak, sanayicilerin çalışanlarını korumak adına belirlenecek asgari ücret zam oranının üzerinde artışlar yapacağını da sözlerine ekledi.

Haber Giriş : 17 Aralık 2025 19:20, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 19:31
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, CNBC-e'de katıldığı yayınında ekonomiye ve iş dünyasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Olpak, iş dünyasının 2026 beklentileri için "Kötümser olmayalım ama 2026'da, 2025'te yaşadığımız piyasalar anlamında sıkıntıların biteceğini, her şeyin güllük gülistanlık olacağını beklersek bu biraz hayalci olur. Daha iyileşen ancak ciddi şekilde yükü sırtımızda taşıdığımız bir yıl görünüyor şu an itibarıyla tablo" diye belirtti.

"Enflasyonda 2026'da yüzde 13,5 düşüş riskli"

Nail Olpak, ekonomi yönetiminin 2026 hedeflerine yönelik "2026'yı neyle kapatacağımızı bir kere görmemiz lazım" derken "OVP'den bahsettim, bütçe sunumunda yüzde 20'nin altında bir enflasyon hedefi var. Gerçekleşirse harika olur ama yukarıdan aşağıya azalarak gittiğinizde ivme azalıyor. Yani aradaki farkı kapatabilme açıklığınız azalıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Geçen yıldan bu yıla yüzde 13,5'lik bir azalma var ama 2026'da yüzde 13,5'lik bir azalma biraz riskli."

"Sanayiciler asgari ücretin üzerinde zam yapacak"

Olpak, 2026 yılı sonunda yüzde 16 olan enflasyon tahminlerine yönelik de kendilerinin yüzde 20 seviyesinde bekelntileri olduğunu belirtirken, mevcut göstergelerin piyasalarda para politikası tarafında bir rahatlamanın yaşanmayacağını gösterdiğini de ifade etti.

DEİK Başkanı Olpak, genel olarak sanayicilerin belirlenen asgari ücret zammının üzerinde artış yapacaklarını, geçen yıl da bu şekilde olduğunu vurguladı.

