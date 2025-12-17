Ela Rümeysa Cebeci 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Ela Rümeysa Cebeci'nin hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün savunmasının alındığı ifade edildi.

