Adli Olaylar

Mahkeme kararıyla göreve dönen mühendis belediyede darp edildi iddiası

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi'nde görevli mühendis Halil Y., haksız yere zabıta müdürlüğüne gönderildiği gerekçesiyle açtığı davayı kazanarak Fen İşleri'ndeki görevine iade edildi. Ancak iddiaya göre, mahkeme kararıyla ana binaya giderek görevine başlamak isteyen mühendis, Belediye Başkanı'nın korumaları tarafından içeri alınmadı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine mühendis ve yardıma gelen 4 yakını feci şekilde darp edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 23:04, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 23:48

Olay, Ceylanpınar Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyede kadrolu mühendis olarak görev yapan Halil Y., bir süre önce belediye yönetimi tarafından fen işleri müdürlüğündeki görevinden alınarak zabıta müdürlüğüne görevlendirildi. Halil Y.'nin bu görevlendirmeye itiraz ederek idare mahkemesinde açtığı davanın lehine sonuçlandığı, mahkemenin Halil Y.'nin asli kadrosunun bulunduğu fen işleri müdürlüğüne iadesine karar verdiği öğrenildi.

Mahkeme kararının ardından belediyenin ana hizmet binasına giderek görevine başlamak isteyen Halil Y.'nin, Belediye Başkanı Uğur Kahraman'ın korumaları ile bazı yakınları tarafından binaya alınmadığı öne sürüldü. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Halil Y.'nin darp edildiği ve başından yaralandığı bildirildi. Olayı duyan Halil Y.'nin bazı akrabalarının belediyeye gelmesi üzerine arbede yaşandığı, bu kişilerin de darp edildiği ileri sürüldü.

Darp sonucu yaralanan Halil Y. ile yakınlarından oluşan toplam 5 kişi, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkan olayda Halil Y. ile 4 yakını yaralandı. Yaralılar, hastaneden aldıkları darp raporları ile birlikte polis merkezine giderek koruma memurlarından şikayetçi oldu.

Öte yandan, darp olayının yaşandığı sırada belediyenin ana hizmet binasındaki güvenlik kameralarının kayıt dışı olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

