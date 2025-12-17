Silahla vurulmuş halde bulunan orman muhafaza memuru öldü

Olay, Saraçlar Mahallesi Halime Çavuş Caddesi'ndeki Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Orman Muhafaza Memuru Hasan B., evinde silahla kendini vurdu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hasan B., kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri incelemelerde bulundu.