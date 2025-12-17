Kızı ile torununu öldüren dedeye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Osman Nuri K, öldürülen Merve Karabaş'ın eşi Ahmet Karabaş, kayınvalidesi Gülhan ile kayınpederi Rafet Karabaş, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya bulunduğu kentten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılarak tanık olarak dinlenen sanığın komşusu G.İ, sanıkla eşi arasında anlaşmazlık olduğunu fakat nedenini bilmediğini söyledi.

Olaydan önce alt kat komşusu olan sanığın yanına gelerek kendisiyle konuştuğu ifade den G.İ, sanığın eşi Hatice K. ile konuşmak istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediği için kendisinin bu duruma sinirlendiğini kaydetti.

Tanık G.İ, aralarında geçen konuşmanın ardından yanından ayrılırken sanığın kendisine, kızını ve damadını öldüreceğini, torununu da kaçıracağını söylediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu konuşma olaydan bir hafta önce oldu. İlk etapta Osman'ın beyanlarını ciddiye almadım ancak sonrasında yanımdan ayrılırken belki yapar diye arkasından kendisine yapmaması için yalvardım. Eskişehir'e geleceğinden haberim yoktu."

Ahmet Karabaş'ın avukatı Hediye Gökçe Baykal, duruşmada sanık için verilecek cezada indirim yapılmamasının tüm kadınların güvenliği için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Tanık beyanları, eylemin tasarlandığını ortaya koymuştur. Bu nedenle indirim uygulanmamasını ve sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri avukatlar Gizem Gezginci ve Zeynep Üre de sanığa indirimsiz şekilde en üst cezanın verilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet savcının esas hakkındaki mütalaasının ardından mahkeme heyetince söz verilen sanık ise olay anında ne yaşadığını bilmediğini iddia ederek, "Kesinlikle tasarlayıp yapmadım." ifadesini kullandı.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Nuri K'ye "Kadın olan alt soyuna karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

Sanığa torunu Ata Alp Karabaş'a yönelik eyleminden dolayı "çocuk olan alt soyuna karşı kasten öldürme" yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmedildi. Sanık hakkında her iki cezada takdiri indirimi uygulanmadı.

Sanık Osman Nuri K. ayrıca "ruhsatsız silah satın alma, taşıma ve bulundurma" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- "Alabileceği en ağır cezayı aldı"

Ahmet Karabaş'ın avukatı Hediye Gökçe Baykal, gazetecilere, karışık duygular içerisinde olduklarını ifade etti.

Sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığını ve mahkemenin hiçbir indirim sebebi uygulamadığını anımsatan Baykal, şöyle konuştu:

"İki kayıp giden can var. Biri kadın, biri çocuk. O yüzden 'sevinçliyiz' diyemiyoruz ama 'bir teselli bulduk' diyebiliriz. Vicdanımız biraz daha rahatladı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını zaten istiyorduk ama indirim almaması konusunda bizde beyanlarda bulunduk. Birisi öz kızı, birisi öz torunu. Bu sebeple daha önce de tasarlayarak geldiğine ilişkin çok delil var. Olaydan bir gün öncesinden gelip orada keşif yaptığına, iş yerine gittiğine ilişkin. Tanık beyanı da 'Gideceğim, öldüreceğim" şeklindeydi. Merve açısından 'tasarlayarak öldürme' verildi fakat Ata Alp açısından 'çocuğa karşı öldürme' suçundan ceza verildi. Alabileceği en ağır cezayı aldı. 'Bu konuda içimiz biraz daha rahat' diyebilirim."

Öldürülen Merve Karabaş'ın kayınpederi Rafet Karabaş ise bu süreçte çok üzüldüklerini belirterek, "Bir daha böyle bir cinayetin hiçbir kızımıza, erkek evladımıza, torunlarımıza yaşatılmamasını diliyorum. Bu acıların son bulmasını istiyoruz. Beklediğimiz en ağır cezayı aldığını düşünüyorum." diye konuştu.

Öldürülen Merve Karabaş'ın kayınvalidesi Gülhan Karabaş da gelini ve torununun geri gelmeyeceğini fakat kararın kendileri için bir nebze teselli olduğunu kaydetti.

- Olay

Osmaniye'den kente gelen Osman Nuri K, 13 Haziran 2024'te, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için otomobiline binen kızı Merve Karabaş'ı (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Ata Alp Karabaş'ı (7) tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından yakalanan Osman Nuri K, tutuklanmıştı.