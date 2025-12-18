18 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın: İki bakanlık ve TÜİK sunum yapacak
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın: İki bakanlık ve TÜİK sunum yapacak
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Ana sayfaHaberler Siyasi

18 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

18 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 00:00, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 00:03
Yazdır
18 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(TBMM/12.00/12.15)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi AB Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı'na iştirak edecek.

(Brüksel)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenecek Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Genç İş İnsanları Derneği tarafından Bilkent Otel'de düzenlenecek "Ankara'nın Geleceği Zirvesi"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf yarışması ödül törenine katılacak.

(Ankara/19.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Konya Tanıtım Günleri" etkinliğinin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/16.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı çevre koruma harcama istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.

(Frankfurt/16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB liderleri, 2025'in son zirve toplantısı için bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak.

(Ankara/14.00)

2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul organizasyonunda bu yıl 7'ncisi düzenlenen Savunma Sanayi Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında Almanya temsilcisi Mainz'e konuk olacak.

(Mainz/23.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları, Gençlerbirliği-Bodrum FK ve Galatasaray-Başakşehir müsabakalarıyla devam edecek.

(Ankara/17.30/İstanbul//20.30)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Milano/22.30)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ikinci maçında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.

(Zaragoza/22.00)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçlarında Çimsa ÇBK Mersin, Romanya'nın Rapid Bükreş takımını ağırlayacak, Beşiktaş BOA, Macaristan'ın Sopron Basket, Emlak Konut ise İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Mersin/19.00/Sopron/20.00/Salamanca/22.30)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 19. haftası, Trabzon BBSK-Depsaş Enerji As SK, İstanbul Gençlikspor-Beşiktaş JK ve Beykoz SK-Nilüfer BSK müsabakalarıyla sona erecek.

(Trabzon/15.00/İstanbul/17.00/19.00)

7- Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIFA 2025 Arap Kupası'nda, Ürdün ile Fas final maçına çıkacak.

(Doha/19.00)

8- Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek İtalya Süper Kupası yarı finalinde, Napoli ile Milan, Al Awwal Park'ta karşılaşacak.

(Riyad/22.00)

9- Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16. hafta 1 maçla tamamlanacak.

10- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 15. hafta 3 maçla sona erecek.

11- UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak ve lig etabı geride kalacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber