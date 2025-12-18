Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması

Emekli maaşlarının hesaplanmasında yeni yıl ile birlikte güncelleme katsayısında değişiklikler olacak ve bu durum, maaşların yeniden hesaplanmasını gerektirecek. Katsayının belirlenmesinde enflasyon oranı ve büyüme verileri etkili oluyor. Emekli maaşı hesaplamasında, çalışırken ödenen primler, bildirilen brüt maaş ve toplam çalışma gün sayısı dikkate alınıyor. Ayrıca, emekli aylığı hesaplamasında üç farklı dönem (9 Eylül 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası) için ayrı hesaplamalar yapılıyor ve bu dönemlerin toplamı emekli aylığını belirliyor.

Emekli Maaşı Hesaplama Kriterleri

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen brüt maaş

bildirilen brüt maaş Çalışma hayatı boyunca ödenen primler

Toplam prim gün sayısı

Aylık Bağlama Oranı (ABO)

Önceki yılın enflasyon oranı ve büyümenin yüzde 30'u

Ocak ve Temmuz aylarında yapılan enflasyon artışları

Güncelleme Katsayısı Nasıl Hesaplanıyor?

Emekli maaşları hesaplandıktan sonra, bir güncelleme katsayısı ile çarpılır. Bu katsayı, bir önceki yılın enflasyonu ile büyümenin yüzde 30'unun toplamının 100'e bölünüp 1 eklenmesiyle bulunur. Örneğin, 2025 yılı için formül şu şekildedir:

2024 yılı enflasyonu + 2025 yılı büyümesinin yüzde 30'u

44.38 + 3.2 (%30) = 45.34

45.34 / 100 + 1 = 1.4534

Dönemlere Göre Emekli Maaşı Hesaplaması

Emekli aylığı hesaplanırken üç dönem dikkate alınır:

9 Eylül 1999 öncesi

1999-2008 arası

2008 sonrası

Her dönem için ayrı hesaplama yapılır ve sonuçlar toplanarak nihai emekli aylığı belirlenir. Özellikle 1999 öncesi dönem, yüksek prim ve gün sayısına sahip olanlar için avantaj sağlar.

Zamlar İçin Katsayı Hesaplaması

Zamlar da benzer bir katsayı ile belirlenir. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışların kümülatif toplamı, yüzdeye bölünüp 1 eklenerek zam katsayısı elde edilir. Örneğin:

35.06 / 100 + 1 = 1.3506

Örnek Emekli Maaşı Hesaplaması

2025 yılında emeklilik dilekçesi veren bir sigortalı için örnek hesaplama:

Kök maaş (ABO ile): 20.000 TL

20.000 TL x 1.4534 = 29.068 TL

29.068 TL x 1.3506 = 39.260 TL

29.068 TL x 1.3506 = 39.260 TL Ödenecek aylık: 39.260 TL

Aynı sigortalı, başvurusunu bir yıl sonra yaparsa katsayılar değişeceği için alacağı maaş da farklı olur.

