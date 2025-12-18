MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
ChatGPT'nin yeni özelliği tanıtıldı: 4 kat daha hızlı ve hassas

OpenAI, Google'ın görüntü işleme teknolojilerine yanıt olarak ChatGPT'nin yeni görüntü düzenleme ve oluşturma özelliklerini duyurdu. GPT-5.2 modeliyle güçlendirilen bu yeni dönemde, görüntü işleme süreçleri artık çok daha hızlı, akıllı ve hassas bir boyuta taşındı.

Haber Giriş : 18 Aralık 2025 07:53, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 07:54
Yeni ChatGPT Images (ChatGPT Görüntüleri) özelliği, kullanıcının görselin ana yapısını bozmadan sadece istediği bölgelerde küçük ama "hassas" değişiklikler yapmasına olanak tanıyor. Bu sayede, görselin geri kalan kısmındaki öğeler korunurken, yapılan müdahaleler orijinal kompozisyonla tam uyumlu hale getiriliyor.

"Elinizdeki yaratıcı stüdyo"

OpenAI, bu güncellemeyle ChatGPT'nin artık kullanıcının niyetini çok daha iyi kavradığını belirtiyor. Eskiden tek bir küçük değişiklik için onlarca komut yazmak gerekebilirken, yeni sistemde nesne ekleme, çıkarma, karıştırma ve döndürme gibi işlemler çok daha seri bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Şirket, bu özelliği "avuç içindeki yaratıcı stüdyo" olarak tanımlıyor. Görseldeki kompozisyon bozulmadan yapılan bu ince ayarlar, tasarımcıların ve içerik üreticilerinin zaman kaybetmeden en doğru sonuca ulaşmasını sağlıyor.

Hazır stiller ve geliştirilmiş detaylar

Yeni platform, kullanıcıların sadece metinlere güvenmek yerine görsel referanslarla ilerlemesini sağlayan hazır stiller ve düşünce konseptleriyle birlikte geliyor. Güncelleme ile özellikle metin oluşturma ve yüz detayları gibi hassas konularda ciddi iyileştirmeler yapıldığı vurgulanıyor.

"Süper hızlı sinirsel görüntü oluşturma modeli" sayesinde yüksek çözünürlüklü görseller, gözle görülür bir hız artışıyla üretiliyor. Hem profesyonel tasarımcılar hem de deneysel amaçlı kullanıcılar için sunulan bu gelişmiş yetenekler, yapay zeka destekli yaratıcılık araçlarında yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.

