MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaisini Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri törenine katılacak, sanatçı, gazeteci ve bilim insanlarına ödüllerini verecek.

18 Aralık 2025 08:15
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, her yıl bilim ve kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında başarılı sanatçı ve bilim insanlarına veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl ödül kazananları 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamıştı.

"Bilim ve Kültür" dalında Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ,"Müzik" dalında besteci Yalçın Tura, "Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık ödül alacak. "Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah'a ödül verilecek.

Saat 18.00'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende Cumhurbaşkanının kültür ve sanat politikalarına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

