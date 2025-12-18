MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
İdari Uygulamalar

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 08:34, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 08:59
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kapsamında operasyon için geçtiğimiz günlerde düğmeye bastı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından,

"kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak"

suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince kamuoyu tarafından tanınan birçok isme operasyon düzenlendi.

Bu isimlere bugün yenileri eklendi.

3 İSME DAHA GÖZALTI KARARI

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyuna tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat:07:00'dan itibaren; Sarıyer ilçesi (2 Adres) Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir .

3-Şüpheli Mümine Sena YILDIZ isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden;

YAKALANANLAR

İrem SAK

Danla BİLİC

Mümine Sena YILDIZ

Aleyna TİLKİ

ADRESİNDE BULUNAMAYANLAR:

Melisa DÖNGEL

Yusuf GÜNEY

Cihan ŞENSÖZLÜ"

ÜNLÜLER İÇİN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DÜĞMEYE BASILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde yapılan uyuşturucu operasyonunda; Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

8 ÜNLÜDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edilmişti.

Polat, Talu kardeşler, Tüzünataç ve Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlanmıştı.

Aka, Akdülger, Yıldırım'ın kanlarında ise esrar kullanımına bağlı THC-COOH uyuşturucu maddesine rastlanmıştı.

İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER

Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler ise Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak açıklanmıştı.

Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edilmişti.

UYUŞTURUCU MADDE RASTLANMAYAN ÜNLÜLER

Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler ise Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklanmıştı.

