2024-KPSS Branş Bazında Sıralamalar Güncellendi

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarına katılan adayların branş bazında sıralamaları güncellenmiş ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını görüntüleyebilecektir. Branş bazında sıralamalar, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine olanak tanıyan bir bilgilendirme hizmetidir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımamaktadır; resmi değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacaktır.

Branş Bazında Sıralama İşlemleri

Branş bazında sıralama işlemleri, adayların Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ve e-Okul sistemi üzerinden alınan eğitim bilgileri ile, sistemde aktif eğitimi bulunmayan adaylar için başvuruda beyan edilen eğitim bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sıralamalar yalnızca bilgilendirme amacı taşımakta olup, resmi belge olarak kullanılamaz.

Teknik Açıklama ve Bilgilendirme

Adaylar, branş bazında sıralamaları incelerken teknik açıklama metnini dikkate almalıdır.

Teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama