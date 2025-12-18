2024-KPSS Branş Bazında Sıralamalar Güncellendi

MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
Ana sayfaHaberler Eğitim

2024-KPSS Branş Bazında Sıralamalar Güncellendi

2024-KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 09:46, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 09:51
Yazdır
2024-KPSS Branş Bazında Sıralamalar Güncellendi

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarına katılan adayların branş bazında sıralamaları güncellenmiş ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını görüntüleyebilecektir. Branş bazında sıralamalar, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine olanak tanıyan bir bilgilendirme hizmetidir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımamaktadır; resmi değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacaktır.

Branş Bazında Sıralama İşlemleri

Branş bazında sıralama işlemleri, adayların Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ve e-Okul sistemi üzerinden alınan eğitim bilgileri ile, sistemde aktif eğitimi bulunmayan adaylar için başvuruda beyan edilen eğitim bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sıralamalar yalnızca bilgilendirme amacı taşımakta olup, resmi belge olarak kullanılamaz.

Teknik Açıklama ve Bilgilendirme

  • Adaylar, branş bazında sıralamaları incelerken teknik açıklama metnini dikkate almalıdır.
  • Teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber