2008 Öncesi İşçi, 2011 Yılında Memur Olanın Tazminatı/Emekli İkramiyesi Nasıl Belirlenir?

Soru : 1997 sgk girişim var Özelde 3000 gün çalıştım 2011 de teknisyen olarak atandım. 4/3 intibak oldu, kıdem başlangıç 2005 geriledi şu an 8000 günden fazla günüm var emekli olurken 5510 a göre mi 5434 e göre mi maaş bağlanacak ve tazminatım neye göre olacak.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce sözleşmeli, işçi, esnaflık gibi hizmeti olup ancak memurluk hizmeti olmayan (yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi) ve bu tarihten sonra ilk defa memur olanlar 5510 sayılı Kanun kapsamına girerler. Bu durumdakilerin aylık hesaplama sistemi tamamıyla 5510 sayılı Kanun sistemi olur. Emeklilik ikramiyesi hesabında ise 5434 sayılı Kanun esas alınır.

"5434'e tabi memurlar ile 5510'a tabi memurların emekli aylığı hesabındaki farklılıklar" konusundaki değerlendirmelerimiz için, https://www.memurlar.net/haber/1122234/ adresimiz ziyaret edilebilir.

5510'a tabi memur emekli olduğunda 5434'e tabi emsal görevi esas alınarak emekli ikramiyesini alacaktır. Ziyaretçimizin sorusu ve Sitemizde yapılan soru ve yorumlardan 2008 yılı sonrasında ilk defa memurluğa başlamış olanlardan emekli olma sırasında emekli ikramiyeleri nasıl olacaktır, hesaplama nasıl yapılacaktır konusunu net olarak değerlendirmekteyiz.

Bugün için genelde emeklilik şartlarını kazanmış olanlar, yani 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memurluğa başlamış kişilerin çoğunluğu, sözleşmeli, işçi veya esnaf olarak çalışmaları olup da 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa memurluğa başlamış/geçmiş olanlardır. Yani, 2011, 2014 veya 2023 yıllarında 657/4 (B) kapsamında sözleşmeli iken memurluğa geçenler de 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri olmadığı için 5510 sayılı Kanun kapsamına girmektedirler.

5510'a tabi memurlar için emekli ikramiyesi ödenmesi esas ve usulleri 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi; anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usüller, ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları dikkate alınarak ödenir." Şeklinde belirlenmiştir.

Bu madde hükmündeki kurallara göre; Emekli ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usullerde 5434 e tabi memur kıyas alınmaktadır.

Yani, 5510 'a tabi Mühendis, Doktor gibi 4200 ek göstergesi olan meslek gruplarından 30 hizmet yılı yaptıktan sonra emekli olacaklara ödenecek olan emekli ikramiyesinde, 5434'e tabi Mühendis, Doktor gibi 4200 ek göstergesi olan kişinin emekli olduğunda alacağı emekli ikramiyesi tutarı kadar emekli ikramiyesi ödenecektir. Bugün için; 30 hizmet yılı ¼ ve 4200 ek gösterge esas alınarak hesaplama yapıldığında, yani 5510 a tabi olanlar için uygulanmayan ancak emekli ikramiyesinde kıyas alınarak hesaplama yapılacağından sadece emeklilik ikramiyesi tutarının bulunması için memurun derece, kademe, gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı, memur maaş katsayısı unsurları üzerinden yapılan hesaplama sonucunda bulunan TL. emekli ikramiyesi ödenecektir.

Aynı şekilde, bir memur, VHKİ, Şef, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı vb. gibi tüm memuriyet kadrolarında görev yapanlar için de sistem aynı olmaktadır.

5510'a tabi memurlar sadece emekli ikramiyesi tutarı hesaplaması için

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden faydalanabilirler.

Sonuçta; 5510'a tabi memurlar emekli aylıklarını prime esas kazançları esas alınarak hesaplama sonucu bulunacak tutar üzerinden alacak olmakla birlikte, EMEKLİ İKRAMİYELERİNİ 5434 hükümleri uygulanarak alacaklardır, yani görev aylıkları üzerinden değil 5434'e tabi olanların SGK primlerine esas tutulan unsurlar esas alınarak hesaplanan brüt tutar esas alınarak her tam yıllarına karşılık emekli ikramiyelerini alacaklardır.

Konuları ilgilendiren hususlarda detaylı bilgi için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir:

"5510'a tabi memurların emeklilik ikramiyesi alma şartında önemli husus"

https://www.memurlar.net/haber/1092646/

"5510'a tabi memurun emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır?"

https://www.memurlar.net/haber/1061094/

"5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?"

https://www.memurlar.net/haber/918579/

"5510 kapsamında memur için 3600 Ek Gösterge fayda sağlar mı?"

https://www.memurlar.net/haber/1117750/

"Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?"

https://www.memurlar.net/haber/1058698/

"Emekli ikramiyesi hesabında hangi çalışmalar dikkate alınır?"

https://www.memurlar.net/haber/1107599/

Değerlendirmelerimiz bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetinizin olmadığını anladığımızdan, sizin durumunuz 5510 kapsamına girer ve 5510 kapsamında memurluk hizmetiniz devam eder.

Emekli aylığınız prime esas kazançlarınıza göre 5510 sisteminde hesaplanır. Ancak, emekli ikramiye hesabınızda 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınır. Bu konularda yukarıda verdiğimiz adreslerimizden detaylı olarak bilgi edinebilirsiniz.