MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
'Per/10' şebekesine operasyon! Milyonluk vurgun ağı çökertildi

İstanbul merkezli altı şehirde change otobüs operasyonu yapıldı. "Per/10" adı verilen operasyonda 27 kişilik şebeke çökertildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 11:28, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 11:46
Yazdır
Trafik kazası, yangın, deprem gibi nedenlerle ağır hasarlı ve kullanılamaz hale gelen otobüslerin motor ve şasi numaralarını yurtdışından getirdikleri otobüslere aktararak sözde tamir ettirmiş gibi yapıp satan şebekeye yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli operasyon Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda ağır hasarlı ve kullanılmaz hale gelen otobüsleri, sigorta şirketlerinden hurda olarak satın aldıkları belirlendi.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Daha sonra yurtdışından getirdikleri aynı model ve renkteki otobüslerin motor ve şasi numaralarını hasarlı otobüslere geçirerek sözde tamir ettirmiş gibi yapan şüphelilerin, araçları sahte belgelerle üçüncü kişilere sattıkları ve milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin yurtdışından getirdikleri otobüsleri ise, parçalayarak yedek parça olarak piyasaya sattıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu yolla milyonlarca liralık vurgun yaptıkları da tespit edildi.

27 KİŞİLİK ŞEBEKEYE OPERASYON YAPILDI

Polis aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyesi 27 kişinin kimliklerini tespit etti.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerden üçünün yurtdışında yaşadığı, beşinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Şüphelileri yakalamak için operasyon başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Mersin ile İstanbul Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören, Sancaktepe, Silivri, Şişli Ümraniye ve Üsküdar'da adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı; evlerde yapılan aramalarda bir tabanca bulundu.

18 OTOBÜSE EL KONULDU

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin motor ve şasi numaralarına değiştirerek sattığı tespit edilen 18 otobüse el konuldu.

Ayrıca baskınlarda çok sayıda otobüs yedek parçası da ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 14'Ü TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden bir kişi Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından serbest bırakıldı.

Cezaevinde bulunan beş kişiyle birlikte 23 şüpheli, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında tekrar sorgulandı.

Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, sekiz şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldığı öğrenildi.

