MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı yüzde 110 arttı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 110 artarak 348 bin 908'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 11:45, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 11:46
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de geçen ay trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 218 bin 442 olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az olan, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla son 10 yılda önemli ölçüde yükseldi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

Elektrikli otomobil sayısı 350 bine yaklaştı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken, Kasım 2024'te 165 bin 898'e, geçen ay itibarıyla da 348 bin 908'e ulaştı. Kasım itibarıyla yıllık bazda artış oranı yaklaşık yüzde 110 olarak kayıtlara geçti.

Kasım sonu itibarıyla elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,02 olarak hesaplandı. Kasım 2024 itibarıyla bu oran yüzde 1,02'ydi.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerde artış sürüyor

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011'de 23 olarak kayıtlara geçti. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te de 391 bin 296 olarak hesaplandı.

Bu sayı, kasım itibarıyla 652 bin 752'ye çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı Kasım 2024 sonunda yüzde 2,3 iken, geçen ay yüzde 3,8'e yükseldi.

