Ticari defterlerde dijital dönem: Yeni şirketlere zorunlu

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan sonra kurulacak tüm şirketlerin pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) üzerinden tutmakla yükümlü olacağını açıkladı.

18 Aralık 2025 11:51
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ticari defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, tutulması, saklanması ve ibrazına ilişkin düzenlemeleri içeren "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ" 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Aynı tarihte Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) de kullanıcıların hizmetine sunuldu.

İzin kapsamındaki şirketler için son tarih ne zaman?

Tebliğ hükümleri kapsamında; kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri Ticaret Bakanlığı iznine tabi olan şirketlerin, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini elektronik ortamda tutmaları gerekiyor. Bu şirketler için ETDS'ye geçiş süresi 10 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Bakanlık, yükümlülük kapsamındaki şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ticari defter tutma yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri için bu tarihe kadar ETDS'ye dahil olmalarının önem taşıdığını vurguladı.

Yeni kuruluşlarda otomatik uygulama

Açıklamada, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilecek tüm şirketlerin, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini ETDS üzerinden tutmakla yükümlü olacağı belirtildi. Şirketlerin ticaret siciline tesciliyle birlikte, herhangi bir ek işleme gerek olmaksızın ticari defterlerin eş zamanlı olarak kullanıma açılacağı ifade edildi.

Yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulmasının ise şirketlerin tercihine bırakıldığı kaydedildi.

18 bini aşkın şirket ETDS'ye geçti

ETDS'nin uygulamaya alındığı 1 Temmuz 2025'ten bu yana, ticari defterlerini elektronik ortamda tutan şirket sayısının 18 bini aştığı bildirildi. Fiziki defter kullanımında karşılaşılan operasyonel ve ekonomik maliyetler ile güvenlik risklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen sistemin, tacirlerin görüş ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmeye devam ettiği belirtildi

ForInvest


